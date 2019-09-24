Рекордсмен «Черкаських Мавп» Кобець повернеться до України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Кобець БК «Черкаські Мавпи»

З 2020 року український захисник може долучитися до черкаського клубу

Захисник збірної України з баскетболу Олександр Кобець може долучитися до свого колишнього клубу «Черкаських Мавп» в 2020 року.

Про це на прес-конференції з нагоду старту Суперліги повідомив президент ФБУ Михайло Бродський.

«Кобець вилетів до США на повторну операцію. Він важко переживає цю ситуацію, та ми допомагаємо. Він проходитиме реабілітацію, після чого з нового року напевно гратиме за «Черкаські Мавпи», аби набрати кондиції», - повідомив Бродський.

Олександр Кобець починав минулий сезон у складі фарм-клубу «Вашингтон Візардс» Capital City Go-Go в американській G-Лізі. У листопаді в матчі збірної України проти Словенії Кобець важко травмувався.

23-річний Кобець – рекордсмен «Черкаських Мавп» за набраними очками – 1679.