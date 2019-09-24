Президент ФБУ підтвердив участь МБК «Миколаїв» у Суперлізі



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Михайло Бродський ФБУ

У Києві відбулася прес-конференція з нагоди старту нового сезону чемпіонату України

Президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський під час прес-конференції з нагоди старту нового сезону Суперліги прокоментував ситуацію з участю МБК «Миколаїв» у національному чемпіонаті. За його словами, миколаївці таки візьмуть участь у змаганнях.

«Миколаїв» стартує у Суперлізі Парі-Матч. Президентом клубу буде Андрій Черепанов. Олексія Бескова, наскільки я розумію, сьогодні звільнять за результатами аудиту. Менеджмент продовжує боротися за клуб, але я цього не розумію – рішення вже прийнято.

Черепанов має кошти, його поважають і розуміють спонсори. Він давно хотів повернутися у клуб. Так, сталося нещастя, помер колишній президент клубу Микола Бобров, він підтримав команду у важкий момент, і тепер цим хоче зайнятися Черепанов. Під час засідання Виконкому ФБУ я зробив різку заяву, щоб припинити ці непотрібні схеми з боку менеджменту.

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Ви бачили на Кубку Прометея у Кам’янському, що команда у Миколаєва конкурентна, а Віталій Черній прекрасний тренер. Два-три легіонери і миколаївці будуть ще більш конкурентні. Арену там ремонтують, місто підтримує, спонсори є, у клуба є бюджет. Просто настав час припинити ці суперечки», - констатував Бродський.

Нагадаємо, нового сезону в баскетбольній Суперлізі України мають стартувати дев’ять команд. Перший поєдинок нового чемпіонату зіграють 27 вересня в Дніпрі, де господарі прийматимуть новачка дивізіону «Харківські Соколи».