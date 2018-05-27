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    Реванш Альвареса проти Головкіна не відбудеться

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    Сауль Альварес і Геннадій Головкін. Фото: BoxingNews - Реванш Альвареса проти Головкіна не відбудеться
    Сауль Альварес і Геннадій Головкін. Фото: BoxingNews

    Другий поєдинок був запланований на 15 вересня

    Промоутер Оскар де ла Хойя повідомив, що реванш між Саулом Альваресом (49-1-2, 34 КО) і чемпіоном WBC, WBA, IBF, IBO в середній вазі Геннадієм Головкіним (38-0-1, 34 КО) не відбудуться, звинувативши в боягузтві казаха.

    Слова промоутера приводить Ring TV.

    «Очевидно, що Головкін до чортиків наляканий і хоче зірвати другий бій. Альварес зробив все, щоб бій відбувся. Він погодився на тест волосяних цибулин, він записався в допінг-програму від VADA, він погодився на тести від Атлетичною комісії штату Невада ще задовго до того, як увійшов в програму від VADA. Точно вам кажу, що Головкін боїться. Він не хоче битися. Це слова Леффлера. Кращі умови вони в жодному разі не отримають. Крапка», - заявив промоутер.

    Другий поєдинок був запланований на 15 вересня.

    Мексиканець відбуває дискваліфікацію на шість місяців за вживання кленбутерола.

    бокс реванш IBF Геннадій Головкін
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