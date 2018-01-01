Рейтинг WTA. Світоліна зберегла третю сходинку, Костюк вперше потрапила у топ-200

5 лютого оновився рейтинг WTA

За підсумками минулого тижня в рейтингу WTA відбулися деякі зміни. Перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла за собою третє місце в рейтингу, як і Леся Цуренко - 40-у позицію. Катерина Козлова за участь у фіналі турніру WTA в Тайбеї піднялася на 20 позицій і тепер займає 65-й рядок. Вона відновила особистий рекорд - раніше її найвища



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Марта Костюк. Фото: БТУ

5 лютого оновився рейтинг WTA

За підсумками минулого тижня в рейтингу WTA відбулися деякі зміни.

Перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла за собою третє місце в рейтингу, як і Леся Цуренко - 40-у позицію.

Катерина Козлова за участь у фіналі турніру WTA в Тайбеї піднялася на 20 позицій і тепер займає 65-й рядок.

Вона відновила особистий рекорд - раніше її найвища позиція була 71-а.

Катерина Бондаренко залишилася на 80-му місці.

Марта Костюк після перемоги на турнірі ITF в Бьорні піднялася відразу на 58 рядків і вперше в кар'єрі потрапила в топ-200 рейтингу WTA.

WTA Tour Singles Rankings

Станом на 5 лютого 2018 року

1 (1) Каролін Возняцьки (Данія) - 7965

2 (2) Сімона Халеп (Румунія) - 7616

3 (3) Еліна Світоліна (Україна) - 5835

4 (4) Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) - 5690

5 (5) Кароліна Плішкова (Чехія) - 5445

6 (6) Олена Остапенко (Латвія) - 5000

7 (7) Каролін Гарсія (Франція) - 4495

8 (8) Вінус Вільямс (США) - 4277

9 (9) Анжелік Кербер (Німеччина) - 3031

...

40 (40) Леся Цуренко (Україна) - 1260

65 (85) Катерина Козлова (Україна) - 922

80 (80) Катерина Бондаренко (Україна) - 818

185 (243) Марта Костюк (Україна) - 308

Джерело: ua.tribuna.com