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    Рейтинг WTA. Світоліна зберегла третю сходинку, Костюк вперше потрапила у топ-200

    5 лютого оновився рейтинг WTA
    За підсумками минулого тижня в рейтингу WTA відбулися деякі зміни. Перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла за собою третє місце в рейтингу, як і Леся Цуренко - 40-у позицію. Катерина Козлова за участь у фіналі турніру WTA в Тайбеї піднялася на 20 позицій і тепер займає 65-й рядок. Вона відновила особистий рекорд - раніше її найвища
    • Сьогодні, 09:03
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    Марта Костюк. Фото: БТУ
    Марта Костюк. Фото: БТУ

    5 лютого оновився рейтинг WTA

    За підсумками минулого тижня в рейтингу WTA відбулися деякі зміни.

    Перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла за собою третє місце в рейтингу, як і Леся Цуренко - 40-у позицію.

    Катерина Козлова за участь у фіналі турніру WTA в Тайбеї піднялася на 20 позицій і тепер займає 65-й рядок.

    Вона відновила особистий рекорд - раніше її найвища позиція була 71-а.

    Катерина Бондаренко залишилася на 80-му місці.

    Марта Костюк після перемоги на турнірі ITF в Бьорні піднялася відразу на 58 рядків і вперше в кар'єрі потрапила в топ-200 рейтингу WTA.

    WTA Tour Singles Rankings

    Станом на 5 лютого 2018 року

    1 (1) Каролін Возняцьки (Данія) - 7965
    2 (2) Сімона Халеп (Румунія) - 7616
    3 (3) Еліна Світоліна (Україна) - 5835
    4 (4) Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) - 5690
    5 (5) Кароліна Плішкова (Чехія) - 5445
    6 (6) Олена Остапенко (Латвія) - 5000
    7 (7) Каролін Гарсія (Франція) - 4495
    8 (8) Вінус Вільямс (США) - 4277
    9 (9) Анжелік Кербер (Німеччина) - 3031
    ...
    40 (40) Леся Цуренко (Україна) - 1260
    65 (85) Катерина Козлова (Україна) - 922
    80 (80) Катерина Бондаренко (Україна) - 818
    185 (243) Марта Костюк (Україна) - 308

    Джерело: ua.tribuna.com

    теніс Катерина Козлова Катерина Бондаренко Еліна Світоліна Леся Цуренко
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