Рейтинг WTA. Світоліна зберегла третю сходинку, Костюк вперше потрапила у топ-200
- Сьогодні, 09:03
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5 лютого оновився рейтинг WTA
За підсумками минулого тижня в рейтингу WTA відбулися деякі зміни.
Перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла за собою третє місце в рейтингу, як і Леся Цуренко - 40-у позицію.
Катерина Козлова за участь у фіналі турніру WTA в Тайбеї піднялася на 20 позицій і тепер займає 65-й рядок.
Вона відновила особистий рекорд - раніше її найвища позиція була 71-а.
Катерина Бондаренко залишилася на 80-му місці.
Марта Костюк після перемоги на турнірі ITF в Бьорні піднялася відразу на 58 рядків і вперше в кар'єрі потрапила в топ-200 рейтингу WTA.
WTA Tour Singles Rankings
Станом на 5 лютого 2018 року
1 (1) Каролін Возняцьки (Данія) - 7965
2 (2) Сімона Халеп (Румунія) - 7616
3 (3) Еліна Світоліна (Україна) - 5835
4 (4) Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) - 5690
5 (5) Кароліна Плішкова (Чехія) - 5445
6 (6) Олена Остапенко (Латвія) - 5000
7 (7) Каролін Гарсія (Франція) - 4495
8 (8) Вінус Вільямс (США) - 4277
9 (9) Анжелік Кербер (Німеччина) - 3031
...
40 (40) Леся Цуренко (Україна) - 1260
65 (85) Катерина Козлова (Україна) - 922
80 (80) Катерина Бондаренко (Україна) - 818
185 (243) Марта Костюк (Україна) - 308
Джерело: ua.tribuna.com