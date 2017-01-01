Родченков звинувачує російських футболістів у застосуванні допінгу

В ФІФА практично впевнені в наявності заборонених речовин в крові як мінімум у трьох футболістів

Інформатор Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) Григорій Родченков готовий надати ФІФА дані про участь російських футболістів в «державній програмі допінгу», повідомляє Sport-express.ru, посилаючись на телеграм-канал «Мутко проти». Йдеться про 34 гравців, серед яких - футболісти збірної Росії, які виявилися в



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Григорій Родченков. Фото: Sport-express.ru

В ФІФА практично впевнені в наявності заборонених речовин в крові як мінімум у трьох футболістів

Інформатор Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) Григорій Родченков готовий надати ФІФА дані про участь російських футболістів в «державній програмі допінгу», повідомляє Sport-express.ru, посилаючись на телеграм-канал «Мутко проти».

Йдеться про 34 гравців, серед яких - футболісти збірної Росії, які виявилися в заявці на чемпіонат світу-2014.

За інформацією джерела, в ФІФА практично впевнені в наявності заборонених речовин в крові як мінімум у трьох футболістів зі списку - екс-гравців санкт-петербурзького «Динамо» Єгора Генералова і Павла Соломатіна (в допінг пробах виявлені сліди марихуани), а також півзахисника «Рубіна» Руслана Камболова. Хавбек напередодні здачі аналізу крові повідомив, що йому в лікарні робили укол дексаметазону.

Раніше повідомлялося, що ФІФА підозрює чотирьох гравців московського ЦСКА у вживанні допінгу.