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    Родченков звинувачує російських футболістів у застосуванні допінгу

    В ФІФА практично впевнені в наявності заборонених речовин в крові як мінімум у трьох футболістів
    Інформатор Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) Григорій Родченков готовий надати ФІФА дані про участь російських футболістів в «державній програмі допінгу», повідомляє Sport-express.ru, посилаючись на телеграм-канал «Мутко проти». Йдеться про 34 гравців, серед яких - футболісти збірної Росії, які виявилися в
    • Сьогодні, 15:29
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    Григорій Родченков. Фото:&nbsp;Sport-express.ru
    Григорій Родченков. Фото: Sport-express.ru

    В ФІФА практично впевнені в наявності заборонених речовин в крові як мінімум у трьох футболістів

    Інформатор Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) Григорій Родченков готовий надати ФІФА дані про участь російських футболістів в «державній програмі допінгу», повідомляє Sport-express.ru, посилаючись на телеграм-канал «Мутко проти».

    Йдеться про 34 гравців, серед яких - футболісти збірної Росії, які виявилися в заявці на чемпіонат світу-2014.

    За інформацією джерела, в ФІФА практично впевнені в наявності заборонених речовин в крові як мінімум у трьох футболістів зі списку - екс-гравців санкт-петербурзького «Динамо» Єгора Генералова і Павла Соломатіна (в допінг пробах виявлені сліди марихуани), а також півзахисника «Рубіна» Руслана Камболова. Хавбек напередодні здачі аналізу крові повідомив, що йому в лікарні робили укол дексаметазону.

    Раніше повідомлялося, що ФІФА підозрює чотирьох гравців московського ЦСКА у вживанні допінгу.

    Росія НОВИНИ ФУТБОЛУ допінг ФІФА
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