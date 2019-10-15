  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Роналду поставив рекорд в Україні

    • Розсилка
    Не дивлячись на рекорд, Кріштіану Роналду після матчу довелося втішати. Зокрема наставникові українців Андрієві Шевченку - Роналду поставив рекорд в Україні
    Не дивлячись на рекорд, Кріштіану Роналду після матчу довелося втішати. Зокрема наставникові українців Андрієві Шевченку
    UEFA.com

    Кріштіану першим з гравців новітньої доби досяг ювілейної позначки

    Нападник «Ювентуса» і збірної Португалії Кріштіану Роналду знову залишив слід в історії футболу. На цей раз у Києві.

    Читайте також

    Забивши в матчі відбору Євро-2020 Україні (1:2), п'ятиразовий володар «Золотого м'яча» довів кількість голів за кар'єру до 700.

    Таким чином, Роналду став шостим гравцем в історії, кому підкорилося це досягнення.

    Також у цьому списку такі футбольні легенди, як бразильці Ромаріо і Пеле, австрієць Йозеф Біцан, німець Ґерд Мюллер і угорець Ференц Пушкаш.

    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Євро-2020 Кріштіану Роналду Ромаріо Пеле Йозеф Біцан Ґерд Мюллер Ференц Пушкаш
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ