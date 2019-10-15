Роналду поставив рекорд в Україні



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Не дивлячись на рекорд, Кріштіану Роналду після матчу довелося втішати. Зокрема наставникові українців Андрієві Шевченку UEFA.com

Кріштіану першим з гравців новітньої доби досяг ювілейної позначки

Нападник «Ювентуса» і збірної Португалії Кріштіану Роналду знову залишив слід в історії футболу. На цей раз у Києві.

Забивши в матчі відбору Євро-2020 Україні (1:2), п'ятиразовий володар «Золотого м'яча» довів кількість голів за кар'єру до 700.

Таким чином, Роналду став шостим гравцем в історії, кому підкорилося це досягнення.

Також у цьому списку такі футбольні легенди, як бразильці Ромаріо і Пеле, австрієць Йозеф Біцан, німець Ґерд Мюллер і угорець Ференц Пушкаш.