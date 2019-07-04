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    Росіяни не дочекаються покарання українського футболіста «Галадаша»

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    Юрій Габовда - Росіяни не дочекаються покарання українського футболіста «Галадаша»
    Юрій Габовда
    Укрінформ

    Публікація Юрія Габовди в соцмережі викликала істерику в росіян

    Провокативна публікація українським півзахисником угорського «Галадаша» Юрія Габовди в мережі Інстаграм анонсу товариського матчу проти «Краснодара» викликала прогнозовану істерику серед російських оглядачів та вболівальників.

    «Завтра граємо проти ФК «Краснодар». Як мінімум одна москальська пика ляже», - написав футболіст. Пізніше він видалив це повідомлення. 

    У Росії одразу зажадали покарання для українського футболіста.

    Однак почесний президент російського футбольного союзу Вячєслав Колосков спростував можливість застосування будь-яких санкцій.

    «Ніяких санкцій проти гравця не буде. Ніхто не бути цим займатися та карати футболіста – ні РФС, ні УЄФА. Для них тут немає предмету розгляду», - роз’яснив Колосков «Чемпионату».

    Нагадаємо, раніше в російських ЗМІ безпідставно сподівалися на покарання грузинських футболістів за прояв громадянської позиції під час антиросійських протестів у Тбілісі.  

     Читайте також: Тренером «Челсі» став колишній зірковий півзахисник команди
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