У Росії істерика через громадянську позицію грузинських футболістів



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Депутат нелегітимної госдуми закликає ФІФА та УЄФА покарати грузинських футболістів

Прояви громадянської позиції грузинських футболістів, які підтримали протести проти окупації Росією частини країни, прогнозовано викликали істеричну реакцію в федерації.

Підняту в ЗМІ хвилю обурення громадянським вчинком спортсменів підтримали чиновники.

Так, член комітету нелегітимної російської госдуми з фізичної культури, спорту, туризму та справ молоді Дмітрій Свіщєв очікує реакції від ФІФА та УЄФА.

«Я вважаю, що ФІФА та УЄФА мають втрутитися та принаймні оштрафувати грузинських футболістів. ФІФА завжди стверджує, що є поза політикою. Якщо вона не відреагує, це стане прикладом для інших, незадоволених тим чи іншим розвитком подій. Що стосується участі в акціях російських футболістів, то їх потрібно зрозуміти та пробачити. Виступаючи в Грузії та отримуючи зарплату в грузинських власників, неможливо висловлювати свою позицію в цьому питанні», - передає слова чиновника Sports.ru з посиланням на ТАРС.

Нагадаємо, низка футболістів чемпіонату Грузії виходила на останні матчі в футболках з написом: «Ми з Грузії. Наша країна окупована Росією».

Футбольні оглядачі схиляються до думки, що ФІФА та УЄФА насправді не мають підстав для покарання грузинських футболістів.



