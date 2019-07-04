Тренером «Челсі» став колишній зірковий півзахисник команди



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Френк Лемпард Твіттер

Лондонців очолив 41-річний Френк Лемпард

Колишнього зіркового півзахисника «Челсі» Френка Лемпарда призначено головним тренером лондонців.

До цього 41-річний фахівець очолював «Дербі» з другого за рангом дивізіону англійського чемпіонату. Угоду з Лемпардом укладено на три роки. Він замінив на тренерській посаді італійця Мауріціо Саррі, який пішов у «Ювентус».

За «Челсі» Лемпард виступав з 2001 по 2014 рік. Забив 211 м’ячів у 648-ми поєдинках за лондонців – найкращий бомбардир в історії клубу.