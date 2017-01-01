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    Росіяни візьмуть участь у церемонії відкриття Ігор-2018 в Пхьончхані

    Вони пройдуть на параді спортсменів під олімпійським прапором
    Президент Олімпійського комітету Росії Олександр Жуков заявив, що місцеві спортсмени все-таки візьмуть участь в церемонії відкриття Ігор в Пхьончхані, проте тільки під олімпійським прапором. Про це він заявив у коментарі ТАСС. «Російські спортсмени візьмуть участь в церемонії відкриття Ігор в Пхьончхані, вони пройдуть на параді спортсменів
    • Сьогодні, 16:50
    • Розсилка
    Фото:&nbsp;<span>gearpatrol.com</span>
    Фото: gearpatrol.com

    Вони пройдуть на параді спортсменів під олімпійським прапором

    Президент Олімпійського комітету Росії Олександр Жуков заявив, що місцеві спортсмени все-таки візьмуть участь в церемонії відкриття Ігор в Пхьончхані, проте тільки під олімпійським прапором.

    Про це він заявив у коментарі ТАСС.

    «Російські спортсмени візьмуть участь в церемонії відкриття Ігор в Пхьончхані, вони пройдуть на параді спортсменів під олімпійським прапором», - повідомив він.

    Раніше Міжнародний олімпійські комітет (МОК) розробив суворі правила щодо екіпіровки російських спортсменів на майбутніх Іграх.

    Раніше МОК представив логотип «Олімпійських атлетів з Росії», який замінить на їх формі герб Росії, логотип ОКР і прапор країни.

    Олімпійські Ігри прапор МОК російські спортсмени
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