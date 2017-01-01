Росіяни візьмуть участь у церемонії відкриття Ігор-2018 в Пхьончхані

Вони пройдуть на параді спортсменів під олімпійським прапором

Президент Олімпійського комітету Росії Олександр Жуков заявив, що місцеві спортсмени все-таки візьмуть участь в церемонії відкриття Ігор в Пхьончхані, проте тільки під олімпійським прапором. Про це він заявив у коментарі ТАСС. «Російські спортсмени візьмуть участь в церемонії відкриття Ігор в Пхьончхані, вони пройдуть на параді спортсменів