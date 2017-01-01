Росіяни візьмуть участь у церемонії відкриття Ігор-2018 в Пхьончхані
- Сьогодні, 16:50
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Фото: gearpatrol.com
Вони пройдуть на параді спортсменів під олімпійським прапором
Президент Олімпійського комітету Росії Олександр Жуков заявив, що місцеві спортсмени все-таки візьмуть участь в церемонії відкриття Ігор в Пхьончхані, проте тільки під олімпійським прапором.
Про це він заявив у коментарі ТАСС.
«Російські спортсмени візьмуть участь в церемонії відкриття Ігор в Пхьончхані, вони пройдуть на параді спортсменів під олімпійським прапором», - повідомив він.
Раніше Міжнародний олімпійські комітет (МОК) розробив суворі правила щодо екіпіровки російських спортсменів на майбутніх Іграх.
Раніше МОК представив логотип «Олімпійських атлетів з Росії», який замінить на їх формі герб Росії, логотип ОКР і прапор країни.