Росіянин Кудряшов допомагав Усику в підготовці до бою з Брієдісом

Про це повідомив британський важковаговик Айзек Чемберлейн

Британський важковаговик Айзек Чемберлейн розповів про інших боксерів, які з 30 грудня по сьогоднішній день знаходився в тренувальному таборі українця Олександра Усика, допомагаючи йому готуватися до бою з латвійцем Майрісом Брієдісом в якостей спаринг-партнера.

У коментарі в інтерв'ю Sky Sports боксер розповів про те, які боксери, крім нього, були присутні в цей період в тренувальному таборі Усика:

«Мастернак знову тут, і я знову спаринг з ним. Дмитро Кудряшов був тут. Я спарингував з усіма. Макіель Лаваль, Кріс Конго теж тут. Ми з ними тренуємося, разом бігаємо зранку. Це класна маленька команда, але, повірте, тут непросто - Мастернак дуже крутий. Його спаринги з Усиком - жорстке видовище. Обидва є дуже, дуже солідними бійцями», - сказав Айзек Чемберлейн.

Зазначимо, що досить цікавим фактом є перебування в тренувальному таборі Олександра Усика британця Кріса Конго, який виступає в напівсередній вазі.

Очевидно, що команда Усика використовує «малюків» (з подібним Брієдісу зростом) для напрацювання швидкості перед боєм з латвійцем.

