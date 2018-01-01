Усика у бою з Брієдісом підтримають близько п'яти тисяч українців

Як відомо, бій відбудеться в Ризі

Чемпіон WBO у важкій вазі Олександр Усик (13-0, 11 КО) отримає солідну підтримку в бою з володарем титулу WBC Майрісом Брієдісом (24-0, 18 КО). Усик 27 січня в Ризі на 10-тисячній арені в бою з Брієдісом посперечається за путівку в фінал Всесвітньої боксерської суперсерії. Виконавчий директор товариства «За легальне утримання» Даце



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Постер бою Усик - Брієдіс

Як відомо, бій відбудеться в Ризі

Чемпіон WBO у важкій вазі Олександр Усик (13-0, 11 КО) отримає солідну підтримку в бою з володарем титулу WBC Майрісом Брієдісом (24-0, 18 КО).

Усик 27 січня в Ризі на 10-тисячній арені в бою з Брієдісом посперечається за путівку в фінал Всесвітньої боксерської суперсерії.

Виконавчий директор товариства «За легальне утримання» Даце Котзева стверджує, що на 50% арена в столиці Латвії буде заповнена фанатами з України.

«Я вважаю, для Латвії добре, що ця подія пройде в Ризі, а не в Києві або в іншому місті. Багато країн хотіли прийняти бій Брієдіс-Усик, але виграла Рига. Це добре для нас. Приїдуть п'ять тисяч уболівальників з України. Вони будуть сидіти в ресторанах, їсти в кафе, а все це гріє нашу економіку», - сказала Котзева в ефірі LTV.TV.

Раніше Олександр Усик назвав ім'я свого самого бажаного суперника - українець мріє боєм з чемпіоном WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (20-0, 20 КО).

Раніше Котзева заявила, що спочатку бій планувалося провести в Києві.

Джерело: sportarena.com