Російська біатлоністка заявила, що краще викине медаль Ігор у Сочі на смітник, ніж віддасть її МОК

Яна Романова вважає, що у Міжнародного олімпійського комітету немає доказів

Російська біатлоністка Яна Романова віддасть перевагу викинути срібну медаль Олімпійських ігор у Сочі, ніж віддати Міжнародному олімпійському комітету (МОК), якщо їй не вдасться довести свою невинність. У понеділок МОК довічно відсторонив п'ятьох російських спортсменів, у тому числі біатлоністок Романову й Ольгу Вілухіну, від участі в Олімпійських



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Яна Романова

Яна Романова вважає, що у Міжнародного олімпійського комітету немає доказів

Російська біатлоністка Яна Романова віддасть перевагу викинути срібну медаль Олімпійських ігор у Сочі, ніж віддати Міжнародному олімпійському комітету (МОК), якщо їй не вдасться довести свою невинність.

У понеділок МОК довічно відсторонив п'ятьох російських спортсменів, у тому числі біатлоністок Романову й Ольгу Вілухіну, від участі в Олімпійських іграх та анулював їхні результати, показані на змаганнях у Сочі.

Романова на Іграх-2014 завоювала срібло в естафеті. Раніше спортсменка заявила, що біатлоністки оскаржать рішення у Спортивному арбітражному суді у Лозанні.

«Якщо ми не доб'ємося справедливого рішення, я швидше викину медаль на смітник, ніж поверну її МОК», - заявила Романова.

«Медаль свою я ніколи не поверну МОК. Вони винесли таке рішення без доказів. Я дуже багато разів проходила процедуру допінг-контролю, що проводиться WADA (Всесвітнє антидопінгове агентство) і РУСАДА (Російське антидопінгове агентство). Вони просто вирішили, що у Сочі ми порушували антидопінгові правила», - сказала вона.

Біатлоністка зазначила, що має намір продовжувати показувати медаль юним спортсменам і «розповідати про нелегкий, але дуже цікавий шлях».

«Буду говорити про свої емоції у ту мить, коли мені її вручали. Коли Ольга Вілухіна перетнула фінішну лінію в естафетній гонці, і ми побігли до неї, я відразу згадала своє дитинство», - розповіла співрозмовниця.

Джерело: ТАСС