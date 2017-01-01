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    Російська біатлоністка заявила, що краще викине медаль Ігор у Сочі на смітник, ніж віддасть її МОК

    Яна Романова вважає, що у Міжнародного олімпійського комітету немає доказів
    Російська біатлоністка Яна Романова віддасть перевагу викинути срібну медаль Олімпійських ігор у Сочі, ніж віддати Міжнародному олімпійському комітету (МОК), якщо їй не вдасться довести свою невинність. У понеділок МОК довічно відсторонив п'ятьох російських спортсменів, у тому числі біатлоністок Романову й Ольгу Вілухіну, від участі в Олімпійських
    • Сьогодні, 12:08
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    Яна Романова
    Яна Романова

    Яна Романова вважає, що у Міжнародного олімпійського комітету немає доказів

    Російська біатлоністка Яна Романова віддасть перевагу викинути срібну медаль Олімпійських ігор у Сочі, ніж віддати Міжнародному олімпійському комітету (МОК), якщо їй не вдасться довести свою невинність.

    У понеділок МОК довічно відсторонив п'ятьох російських спортсменів, у тому числі біатлоністок Романову й Ольгу Вілухіну, від участі в Олімпійських іграх та анулював їхні результати, показані на змаганнях у Сочі.

    Романова на Іграх-2014 завоювала срібло в естафеті. Раніше спортсменка заявила, що біатлоністки оскаржать рішення у Спортивному арбітражному суді у Лозанні.

    «Якщо ми не доб'ємося справедливого рішення, я швидше викину медаль на смітник, ніж поверну її МОК», - заявила Романова.

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    «Медаль свою я ніколи не поверну МОК. Вони винесли таке рішення без доказів. Я дуже багато разів проходила процедуру допінг-контролю, що проводиться WADA (Всесвітнє антидопінгове агентство) і РУСАДА (Російське антидопінгове агентство). Вони просто вирішили, що у Сочі ми порушували антидопінгові правила», - сказала вона.

    Біатлоністка зазначила, що має намір продовжувати показувати медаль юним спортсменам і «розповідати про нелегкий, але дуже цікавий шлях».

    «Буду говорити про свої емоції у ту мить, коли мені її вручали. Коли Ольга Вілухіна перетнула фінішну лінію в естафетній гонці, і ми побігли до неї, я відразу згадала своє дитинство», - розповіла співрозмовниця.

    Джерело: ТАСС

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