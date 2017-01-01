Російські біатлоністи подали апеляції на недопуск до Олімпіади-2018
- Сьогодні, 17:52
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Логінов і Старих подали апеляції до Спортивного арбітражного суду (CAS) в Лозанні
Російські біатлоністи Олександр Логінов і Ірина Старих хочуть домогтися права брати участь в Олімпіаді-2018.
Олександр Логінов і Ірина Старих в минулому сезоні повернулися в спорт після тривалих дискваліфікації за допінг.
Тому, брати участь в майбутній Олімпіаді, згідно з рішенням МОК, вони не мають права.
Однак, як повідомляє ТАСС, 26 грудня Логінов і Старих подали апеляції до Спортивного арбітражного суду (CAS) в Лозанні на рішення МОК про недопуск на Ігри спортсменів з допінговим минулим.
Інформацію про те, що апеляції були подані, підтвердив і Союз біатлоністів Росії (СБР).
Нагадаємо, МОК допустив Росію до Олімпійських ігор-2018 тільки під нейтральним прапором. А також заборонив атлетам з РФ брати участь в церемонії відкриття змагань.
Відзначимо, що всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) підозрює 300 російських спортсменів у вживанні допінгу.