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    Російські біатлоністи подали апеляції на недопуск до Олімпіади-2018

    Логінов і Старих подали апеляції до Спортивного арбітражного суду (CAS) в Лозанні
    Російські біатлоністи Олександр Логінов і Ірина Старих хочуть домогтися права брати участь в Олімпіаді-2018. Олександр Логінов і Ірина Старих в минулому сезоні повернулися в спорт після тривалих дискваліфікації за допінг. Тому, брати участь в майбутній Олімпіаді, згідно з рішенням МОК, вони не мають права. Однак, як повідомляє ТАСС, 26 грудня
    • Сьогодні, 17:52
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    Олександр Логінов. Фото: Getty Images
    Олександр Логінов. Фото: Getty Images

    Логінов і Старих подали апеляції до Спортивного арбітражного суду (CAS) в Лозанні

    Російські біатлоністи Олександр Логінов і Ірина Старих хочуть домогтися права брати участь в Олімпіаді-2018.

    Олександр Логінов і Ірина Старих в минулому сезоні повернулися в спорт після тривалих дискваліфікації за допінг.

    Тому, брати участь в майбутній Олімпіаді, згідно з рішенням МОК, вони не мають права.

    Однак, як повідомляє ТАСС, 26 грудня Логінов і Старих подали апеляції до Спортивного арбітражного суду (CAS) в Лозанні на рішення МОК про недопуск на Ігри спортсменів з допінговим минулим.

    Інформацію про те, що апеляції були подані, підтвердив і Союз біатлоністів Росії (СБР).

    Нагадаємо, МОК допустив Росію до Олімпійських ігор-2018 тільки під нейтральним прапором. А також заборонив атлетам з РФ брати участь в церемонії відкриття змагань.

    Відзначимо, що всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) підозрює 300 російських спортсменів у вживанні допінгу.

    спорт допінг Олімпійські Ігри біатлон WADA МОК
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