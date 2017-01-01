Російські біатлоністи подали апеляції на недопуск до Олімпіади-2018

Логінов і Старих подали апеляції до Спортивного арбітражного суду (CAS) в Лозанні

Російські біатлоністи Олександр Логінов і Ірина Старих хочуть домогтися права брати участь в Олімпіаді-2018. Олександр Логінов і Ірина Старих в минулому сезоні повернулися в спорт після тривалих дискваліфікації за допінг. Тому, брати участь в майбутній Олімпіаді, згідно з рішенням МОК, вони не мають права. Однак, як повідомляє ТАСС, 26 грудня



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Олександр Логінов. Фото: Getty Images

Логінов і Старих подали апеляції до Спортивного арбітражного суду (CAS) в Лозанні

Російські біатлоністи Олександр Логінов і Ірина Старих хочуть домогтися права брати участь в Олімпіаді-2018.

Олександр Логінов і Ірина Старих в минулому сезоні повернулися в спорт після тривалих дискваліфікації за допінг.

Тому, брати участь в майбутній Олімпіаді, згідно з рішенням МОК, вони не мають права.

Однак, як повідомляє ТАСС, 26 грудня Логінов і Старих подали апеляції до Спортивного арбітражного суду (CAS) в Лозанні на рішення МОК про недопуск на Ігри спортсменів з допінговим минулим.

Інформацію про те, що апеляції були подані, підтвердив і Союз біатлоністів Росії (СБР).

Нагадаємо, МОК допустив Росію до Олімпійських ігор-2018 тільки під нейтральним прапором. А також заборонив атлетам з РФ брати участь в церемонії відкриття змагань.

Відзначимо, що всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) підозрює 300 російських спортсменів у вживанні допінгу.