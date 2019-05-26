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    Російські уболівальники погрожували американській журналістці вбивством

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    Росія здолала США в чвертьфіналі чемпіонату світу з хокею - Російські уболівальники погрожували американській журналістці вбивством
    Росія здолала США в чвертьфіналі чемпіонату світу з хокею
    USA Hockey

    Журналістку цькували в соцмережах після матеріалу про збірну Росії на чемпіонаті світу з хокею

    Російські вболівальники погрожували вбивством американській журналістці видання The New York Times Джулі Робенхаймер.

    «Мені стали надходити погрози в соцмережах аж до вбивства. Спочатку не могла зрозуміти, в чому справа. А потім пригадала своє інтерв’ю про збірну Росії», - цитує слова  Робенхаймер «Спорт-Экспресс».

    «Погано, коли колеги посередньо володіють англійською та не розуміють суті сказаного. Під словом absurd я мала на увазі не якусь абстрактну абсурність, а гру Росії в атаці, яка не піддається будь-якій логіці. А слово trackmeat означає не легку атлетику, а невпинність у грі російської команди.
    Я вже пояснювала, що збірна США зіграла найкращий матч на чемпіонаті світу, та цього було замало. Росіяни мали б перемагати з більшим рахунком», - роз’яснила журналістка.

    Нагадаємо, збірна Росії перемогла в 1/4 фіналу чемпіонату світу США та поступилася потім у півфіналі Фінляндії. Сьогодні, 26 травня, росіяни грають проти Чехії в матчі за третє місце.

     Читайте також: Канада — не Росія: «Кленові листки» впевнено пробилися у фінал чемпіонату світу
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