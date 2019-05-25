Канада — не Росія: «Кленові листки» впевнено пробилися у фінал чемпіонату світу



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Марк Стоун - один із лідерів збірної Канади knightsonice.com

В 1/2 фіналу 26-разові чемпіони світу розгромили Чехію

Збірна Канади стала другим фіналістом 83-го чемпіонату світу з хокею.

На відміну від першого півфіналу, який завершився сенсаційною перемогою збірної Фінляндії над командою РФ, у протистоянні Канади і Чехії боротьби не вийшло. Перевага команди Алена Віньо була тотальною і втілилися у п’ять шайб, на якій чехи відповіли вже тоді, коли питання про переможця було зняте.

Канада — Чехія — 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Шайби: 1:0 — Марк Стоун (Стечер), 05:18. 2:0 — Нурс (Шон Кутюр’є), 20:10. 3:0 — П’єр-Люк Дюбуа (Маршессо, Марк Стоун), 25:06. 4:0 — Турріс (Манта), 46:26. 5:0 — Тома Шабо ( Адам Енріке, Ділан Стром), 53:00. 5:1 - Томаш Зогорна (Ян Колаж), 53:59

Канада: Метт Мюррей; Нурс — Деймон Сіверсон, Маршессо — П’єр-Люк Дюбуа — Марк Стоун; Тома Шабо — Стечер, Сіреллі — Шон Кутюр’є — Сем Рейнгарт; Ші Теодор — Фаббро, Джаред Маккан — Турріс — Манта; Філіпп Майєрс, Тайсон Джост — Адам Енріке — Ділан Стром — Метью Джозеф. Тренер — Ален Віньо

Чехія: Бартошак; Мусіл — Гронек, Міхал Фролік — Домінік Сімон — Ворачек; Міхал Моравчик — Рутта, Палат — Факса — Дмітрій Яшкін; Ян Колаж — Ґудас, Домінік Кубалік — Ян Колаж — Ґулас; Заморскі, Врана — Гинек Зогорна — Томаш Зогорна — Міхал Жепік. Тренер — Мілош Жига

Судді: Каукокарі (Фінляндія), Тафтс (США) — Ґлєб Лазарєв (РФ), Сормунен (Фінляндія)

Кидки: ? (11 + 11 + ?) - ? (12 + 12 + ?)

Штраф: 10 (4 + 0 + 6) — 6 (0 + 0 + 6)

25 травня. Братислава. Ondrej Nepela Arena. 9 085 глядачів

Канада - Чехія. Шайба авторства Ентоні Манти - Кайла Турріса

Фінальний поєдинок Фінляндія — Канада відбудеться завтра, 26 травня, о 21:15. Трохи раніше, о 16:45, бронзового призера визначать збірні РФ і Чехії.