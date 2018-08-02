Російський футболіст розбив свою автівку внаслідок участі у вуличних гонках



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Машина Федора Смолова

З'явилася версія, чому Федір Смолов потрапив в аварію на своїй BMW

Російський спортивний коментатор Дмитро Губернієв розкритикував форварда «Краснодара» та збірної Росії Федора Смолова за те, що той покинув місце ДТП.

Також журналіст заявив, що футболіст взяв участь у вуличній гонці.

«Нові дані з приводу аварії. Це були вуличні гонки. Якщо це так, то у зв'язку з цим два питання: А чи був хлопчик? І чи треба водієві присвоїти звання заслуженого майстра спорту з автоспорту?», - написав Губернієв в Instagram.

Нагадаємо, у ніч на 1 серпня Смолов потрапив в аварію у Краснодарі, розбивши машину BMW M5 First Edition, вартість якого оцінюється у 150 тисяч доларів.

За інформацією ЗМІ, футболіст у всьому зізнався та пообіцяв відновити загорожу, яку він зніс, передає «СЭ».

Гравець сказав, що погано себе почував, і тому не впорався з керуванням. За те, що він покинув місце ДТП, його можуть позбавити прав.

Зазначається, що на запису видно, як дві машини рухаються на великій швидкості. У якийсь момент водій BMW зблизився з іншим автомобілем, не впорався з керуванням, вилетів на зустрічну смугу та врізався в огорожу.

Інша машина проїхала перехрестя з пішохідним переходом, зробила розворот і повернулася до місця ДТП.