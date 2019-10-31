Російський пропагандист виправдав американський паспорт відомого прихильника Путіна з НХЛ



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Владімір Познер Твіттер

Владімір Познер не помітив жодних протиріч у подвійному громадянстві хокеїста Малкіна

Відомий російський телевізійний пропагандист Владімір Познер виправдав подвійне громадянство у російського хокеїста НХЛ Євґєнія Малкіна. Він не вбачає жодних протиріч в наявності американського паспорта в відомого представника пропагандистської Putin Team.

«Я не вважаю, що Малкін лицемірить. Навіщо йому це? Якби він приховував своє американське громадянство, тоді можна було б так стверджувати. Він же не ховає його – просто не оголошував про це. Чому б він мав про нього розповідати? Це нікого окрім нього самого не стосується. У Малкіна ж є російське громадянство? Є. То ж я ніяких протиріч тут не вбачаю», - передає слова Познера «Бизнес Online».

Putin Team – команда з підтримки російського диктатора, творена російськими хокеїстами, які заробляють в американській НХЛ.

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Владімір Познер – відомий пропагандист кремлівського телебачення ще з радянських часів. Має паспорти Франції та США.