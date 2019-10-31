Кличко натякнув на повернення в ринг
Володимир Кличко
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Володимир не виключає можливості повернення в професіональний бокс
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко розповів про можливість поновлення боксерської кар’єри.
«Чи можу я ще битися? Так, я тримаю цей варіант відкритим. Це не повернення, щоб вийти та зламати комусь щелепу. Це повернення, щоб побити рекорд. Це привабливо? Я б сказав – круто. Джордж Форман зробив це. Мені здається, йому було 45, коли він став чемпіоном світу. Це досить визначне досягнення», - передає слова Кличка The Daily Mail.
Наразі Володимиру Кличку 43 роки. Він оголосив про завершення професіональної кар’єри наприкінці літа 2017 року, за кілька місяців після поразки від Ентоні Джошуа.
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