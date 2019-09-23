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    Російському спорту загрожує повна міжнародна ізоляція

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    Росіяни знову взялися фальшувати тести на допінг - Російському спорту загрожує повна міжнародна ізоляція
    Росіяни знову взялися фальшувати тести на допінг
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    Росіян підозрюють в продовженні фальшування тестів на допінг

    Росію можуть відсторонити від участі в Олімпіаді-2020 в Токіо та позбавити права проводити та брати участь у міжнародних змаганнях.

    Всесвітнє антидопінгове аґентство (ВАДА) запідозрило російську сторону в продовженні фальшування тестів на допінг за підтримки держави, інформує The Telegraph.

    Підозру в ВАДА викликали зразки тестів надані росіянами вже 2019 року.

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    Вперше гучний допінговий скандал спалахнув 2015 року, коли виявилося, що росіяни систематично фальшували тести на допінг за активної участі державних посадовців. Подібні випадки виявилися практично у всіх видах спорту. Росіян масово позбавляли медалей, легкоатлетів не допустили до участі в літній Олімпіаді-2016, а на зимовій Олімпіаді-2018 умовно чисті російські спортсмени виступали під нейтральним прапором.

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