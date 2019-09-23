Російському спорту загрожує повна міжнародна ізоляція



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Росіяни знову взялися фальшувати тести на допінг Твіттер

Росіян підозрюють в продовженні фальшування тестів на допінг

Росію можуть відсторонити від участі в Олімпіаді-2020 в Токіо та позбавити права проводити та брати участь у міжнародних змаганнях.

Всесвітнє антидопінгове аґентство (ВАДА) запідозрило російську сторону в продовженні фальшування тестів на допінг за підтримки держави, інформує The Telegraph.

Підозру в ВАДА викликали зразки тестів надані росіянами вже 2019 року.

Вперше гучний допінговий скандал спалахнув 2015 року, коли виявилося, що росіяни систематично фальшували тести на допінг за активної участі державних посадовців. Подібні випадки виявилися практично у всіх видах спорту. Росіян масово позбавляли медалей, легкоатлетів не допустили до участі в літній Олімпіаді-2016, а на зимовій Олімпіаді-2018 умовно чисті російські спортсмени виступали під нейтральним прапором.