Художні гімнастки довели кількість олімпійських ліцензій на Олімпіаду-2020 до 50-ти



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За медалі багатоборства Влада Нікольченко спробує поборотися в олімпійському Токіо Марина Музиченко

Влада Нікольченко посіла п’яте місце

На чемпіонаті світу з художньої гімнастики в Баку завершився фінал багатоборства.

Українські гімнастки Влада Нікольченко (84,150) і Христина Погранична (80,575) посіли п’яте і 12-е місця відповідно. А чемпіонкою світу стала росіянка Аріна Аверіна (91,100).

Такий результат наших гімнасток дозволив Україні отримати ще дві ліцензії на Олімпійські ігри в Токіо. Загалом у всіх видах спорту Україна вже виборола 50 ліцензій на Ігри-2020 в Токіо.

Світова першість з художньої гімнастики в Баку триватиме до 22 вересня. 21 вересня визначаться медалісти в груповому багатоборстві, а 22 вересня – в групових вправах з п’ятьма м'ячами, а також з трьома обручами і двома парами булав.

Нагадаємо, що в Баку Нікольченко вже виграла бронзу чемпіонату світу у вправах з булавами.