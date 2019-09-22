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    Художні гімнастки довели кількість олімпійських ліцензій на Олімпіаду-2020 до 50-ти

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    За медалі багатоборства Влада Нікольченко спробує поборотися в олімпійському Токіо - Художні гімнастки довели кількість олімпійських ліцензій на Олімпіаду-2020 до 50-ти
    За медалі багатоборства Влада Нікольченко спробує поборотися в олімпійському Токіо
    Марина Музиченко

    Влада Нікольченко посіла п’яте місце

    На чемпіонаті світу з художньої гімнастики в Баку завершився фінал багатоборства.

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    Українські гімнастки Влада Нікольченко (84,150) і Христина Погранична (80,575) посіли п’яте і 12-е місця відповідно. А чемпіонкою світу стала росіянка Аріна Аверіна (91,100).

    Такий результат наших гімнасток дозволив Україні отримати ще дві ліцензії на Олімпійські ігри в Токіо. Загалом у всіх видах спорту Україна вже виборола 50 ліцензій на Ігри-2020 в Токіо.

    Світова першість з художньої гімнастики в Баку триватиме до 22 вересня. 21 вересня визначаться медалісти в груповому багатоборстві, а 22 вересня – в групових вправах з п’ятьма м'ячами, а також з трьома обручами і двома парами булав.

    Нагадаємо, що в Баку Нікольченко вже виграла бронзу чемпіонату світу у вправах з булавами.

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    художня гімнастика чемпіонат світу Влада Нікольченко Христина Погранична Аріна Аверіна
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