Саудівська Аравія прийме першу в історії гонку Формули Е на нових машинах

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В Ер-Ріяді планують побудувати трасу на околиці міста

Формула Е оголосила про 10-річну угоду зі столицею Саудівської Аравії Ер-Ріядом.

Контракт, поміж іншого, передбачає, що місто прийме перший етап п'ятого сезону чемпіонату, коли у першості почнуть використовувати машини нового покоління.

Етап в Ер-Ріяді стане першим етапом Формули Е на Близькому Сході. Гонка пройде на трасі, яку побудують на околиці міста.

Точну дату етапу ще належить затвердити, оскільки календар Формули Е сезону-2018/19 ще не затвердила Всесвітня рада FIA з автоспорту.

Етап Формули Е в Ер-Ріяді стане частиною стратегічного плану Саудівської Аравії. У країні хочуть диверсифікувати економіку шляхом зниження залежності від доходів від продажу нафти та підвищення туристичної привабливості країни.

Раніше Ер-Ріяд прийняв «Гонку чемпіонів», яку виграв екс-пілот Формули-1 Девід Култхард.

Сезон-2018/19 стане першим, у якому у Формулі Е використовуватимуть машини нового покоління, оснащені вдвічі більш ємними батареями, які дозволять відмовитися від обов'язкових піт-стопів впродовж гонки.

Джерело: ua.motorsport.com