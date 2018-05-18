Саудівська Аравія прийме першу в історії гонку Формули Е на нових машинах
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В Ер-Ріяді планують побудувати трасу на околиці міста
Формула Е оголосила про 10-річну угоду зі столицею Саудівської Аравії Ер-Ріядом.
Контракт, поміж іншого, передбачає, що місто прийме перший етап п'ятого сезону чемпіонату, коли у першості почнуть використовувати машини нового покоління.
Етап в Ер-Ріяді стане першим етапом Формули Е на Близькому Сході. Гонка пройде на трасі, яку побудують на околиці міста.
Точну дату етапу ще належить затвердити, оскільки календар Формули Е сезону-2018/19 ще не затвердила Всесвітня рада FIA з автоспорту.
Етап Формули Е в Ер-Ріяді стане частиною стратегічного плану Саудівської Аравії. У країні хочуть диверсифікувати економіку шляхом зниження залежності від доходів від продажу нафти та підвищення туристичної привабливості країни.
Раніше Ер-Ріяд прийняв «Гонку чемпіонів», яку виграв екс-пілот Формули-1 Девід Култхард.
Сезон-2018/19 стане першим, у якому у Формулі Е використовуватимуть машини нового покоління, оснащені вдвічі більш ємними батареями, які дозволять відмовитися від обов'язкових піт-стопів впродовж гонки.
Джерело: ua.motorsport.com