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    Секс-символ сучасних гірських лиж попрощалася зі спортом бронзою чемпіонату світу

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    Ліндсі Вонн стала восьмиразовою призеркою чемпіонатів світу - Секс-символ сучасних гірських лиж попрощалася зі спортом бронзою чемпіонату світу
    Ліндсі Вонн стала восьмиразовою призеркою чемпіонатів світу
    Washingtonpost.com

    Ліндсі Вонн змогла зібратися і продемонструвати в заключній гонці все, що вміє

    На чемпіонаті світу з гірськолижного спорту в шведському Оре розіграли медалі жінки в швидкісному спуску.

    Чемпіонкою стала словенка Ілка Штухец. Срібло здобула швейцарка Корін Сутер. А головною несподіванкою став провал чинної олімпійської чемпіонки в цьому виді програми, італійки Софії Ґоджі, котра показала лише 15-й результат.

    Проте подією цього старту стала сама участь у гонці 34-річної американки Ліндсі Вонн, котра напередодні заявила, що після давнгіллу в Оре попрощається зі спортом. Травми не дають Ліндсі змоги змагатися на повну потужність, тому вона після чергового тривалого відновлення вирішила поставити крапку.

    Фінал вийшов ефектним: Вонн здобула бронзу і стала загалом восьмиразовою призеркою чемпіонатів світу. Цікаво, що свої перших дві медалі світових чемпіонатів - срібло в швидкісному спуску і супер-гіганті - Ліндсі здобула в 2007 році саме в Оре.

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    Загалом Вонн покидає спорт олімпійською чемпіонкою Ванкувера-2010, дворазовою чемпіонкою світу у Валь-д'Ізері-2009, володаркою чотирьох Великих і 16-ти Малих кришталевих глобусів переможниці Кубка світу в загальному заліку й окремих дисциплінах.

    Досягнення 28-річної Ілки Штухец на цьому тлі скромніші. Правда, швидкісний спуск вона виграла на другому чемпіонаті світу поспіль, а за результатими сезону-2016/2017 здобувала Малі кришталеві глобуси Кубка світу як чемпіонка в давнгіллі і комбінації. Торішній сезон словенка пропустила через травму.

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    Американська гірськолижниця показала синці на сідницях після важкого падіння на ЧС (фото) Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/search.html?s%5Btext%5D=%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%81%D1%96+%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BD
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