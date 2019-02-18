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    «Селезньов провів хороший матч». Тренер «Малаги» оцінив гру українця

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    Євген Селезньов - «Селезньов провів хороший матч». Тренер «Малаги» оцінив гру українця
    Євген Селезньов
    «Малага»

    Євген поступово набирає оптимальні кондиції

    Головний тренер «Малаги» Хуан Муньїс прокоментував гру українського нападника Євгена Селезньова в матчі 26 туру Сегунди з «Райо Махадаонда» (1:0).

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    «Селезньов провів хороший матч. Коли він прийшов, він був у слабшому фізичному стані, ніж його партнери. Ми повинні його підготувати, адже попереду важливі матчі кінцівки сезону. Чим більше у нас гравців в хорошій формі, тим краще для всіх», – цитує Муньїса eldesmarque.
    Нагадаємо, що Євген Селезньов дебютував в основному складі «Малаги» в матчі проти Райо Махадаонда, а після його заміни «Анчоуси» вирвали перемогу і піднялись на другу сходинку в турнірній таблиці.
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