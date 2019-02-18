«Селезньов провів хороший матч». Тренер «Малаги» оцінив гру українця

Головний тренер «Малаги» Хуан Муньїс прокоментував гру українського нападника Євгена Селезньова в матчі 26 туру Сегунди з «Райо Махадаонда» (1:0).

«Селезньов провів хороший матч. Коли він прийшов, він був у слабшому фізичному стані, ніж його партнери. Ми повинні його підготувати, адже попереду важливі матчі кінцівки сезону. Чим більше у нас гравців в хорошій формі, тим краще для всіх», – цитує Муньїса eldesmarque.