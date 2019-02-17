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    Селезньов з перемоги дебютував у основному складі «Малаги»

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    Євген Селезньов - Селезньов з перемоги дебютував у основному складі «Малаги»
    Євген Селезньов
    «Малага»

    Українець зіграв майже весь матч

    Форвард «Малаги» Євген Селезньов матч 26-го туру Сегунди проти «Райо Махадаонда» почав в стартовому складі.

    Це перше потрапляння 33-річного українця в стартовий склад іспанського клубу. Раніше він взяв участь в чотирьох матчах, результативними діями не відзначився.

    На 72-й хвилині, за рахунку 0:0, Селезньова замінив на полі Ренату Сантуш. У підсумку «Анчоуси» виграли мінімально - 1:0

    Інший нападник «Малаги», орендований у «Шахтаря», Густаво Бланко Лещук в заявку не потрапив.

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