Селезньов з перемоги дебютував у основному складі «Малаги»
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Розсилка
Євген Селезньов
«Малага»
Українець зіграв майже весь матч
Форвард «Малаги» Євген Селезньов матч 26-го туру Сегунди проти «Райо Махадаонда» почав в стартовому складі.
#11MálagaCF #RayoMajadahondaMálaga— Málaga CF (@MalagaCF) 17 лютого 2019 р.
Munir
Iván Rodríguez
Diego González
Pau
Ricca (C)
N'Diaye
Erik Morán
Iván Alejo
Pacheco
Adrián
Seleznov pic.twitter.com/RzEoPxeOF0
Це перше потрапляння 33-річного українця в стартовий склад іспанського клубу. Раніше він взяв участь в чотирьох матчах, результативними діями не відзначився.
На 72-й хвилині, за рахунку 0:0, Селезньова замінив на полі Ренату Сантуш. У підсумку «Анчоуси» виграли мінімально - 1:0
Інший нападник «Малаги», орендований у «Шахтаря», Густаво Бланко Лещук в заявку не потрапив.