Селезньов з перемоги дебютував у основному складі «Малаги»



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Євген Селезньов «Малага»

Українець зіграв майже весь матч

Форвард «Малаги» Євген Селезньов матч 26-го туру Сегунди проти «Райо Махадаонда» почав в стартовому складі.

#11MálagaCF #RayoMajadahondaMálaga



Munir

Iván Rodríguez

Diego González

Pau

Ricca (C)

N'Diaye

Erik Morán

Iván Alejo

Pacheco

Adrián

Seleznov pic.twitter.com/RzEoPxeOF0 — Málaga CF (@MalagaCF) 17 лютого 2019 р.

Це перше потрапляння 33-річного українця в стартовий склад іспанського клубу. Раніше він взяв участь в чотирьох матчах, результативними діями не відзначився.



На 72-й хвилині, за рахунку 0:0, Селезньова замінив на полі Ренату Сантуш. У підсумку «Анчоуси» виграли мінімально - 1:0



Інший нападник «Малаги», орендований у «Шахтаря», Густаво Бланко Лещук в заявку не потрапив.