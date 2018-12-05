Семенов першим з українців розпочне індивідуальну гонку у Поклюці
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Розсилка
Сергій Семенов
У Словенії продовжується етап Кубку світу з біатлону
У середу, 5 грудня, перший етап Кубку світу з біатлону продовжиться індивідуальною гонкою у чоловіків.
У попередній раз у Поклюці дана дисципліна була у програмі змагань у сезоні-2010/11, і тоді у гострому суперництві за бронзу за рахунок більш швидкого останнього кола Сергій Седнєв виявився вдалішим за Олега Бережного.
Для Олега той старт виявився найкращим у кар'єрі, нагадує biathlon.com.ua.
Цього разу на старт вийдуть чотири представники України.
Вони отримали наступні стартові номери:
11. Сергій Семенов
31. Артем Прима
59. Артем Тищенко
105. Віталій Кільчицький
Розпочнеться гонка о 15:15 за київським часом.
Нагадаємо, Підручний пропустить індивідуальну гонку і виступить в спринті.