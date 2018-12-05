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    Семенов першим з українців розпочне індивідуальну гонку у Поклюці

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    Сергій Семенов - Семенов першим з українців розпочне індивідуальну гонку у Поклюці
    Сергій Семенов

    У Словенії продовжується етап Кубку світу з біатлону

    У середу, 5 грудня, перший етап Кубку світу з біатлону продовжиться індивідуальною гонкою у чоловіків.

    У попередній раз у Поклюці дана дисципліна була у програмі змагань у сезоні-2010/11, і тоді у гострому суперництві за бронзу за рахунок більш швидкого останнього кола Сергій Седнєв виявився вдалішим за Олега Бережного.

    Для Олега той старт виявився найкращим у кар'єрі, нагадує biathlon.com.ua.

    Цього разу на старт вийдуть чотири представники України.

    Вони отримали наступні стартові номери:

    11. Сергій Семенов
    31. Артем Прима
    59. Артем Тищенко
    105. Віталій Кільчицький

    Розпочнеться гонка о 15:15 за київським часом.

    Нагадаємо, Підручний пропустить індивідуальну гонку і виступить в спринті.

    біатлон Кубок світу Сергій Семенов Артем Прима
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