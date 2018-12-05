Семенов першим з українців розпочне індивідуальну гонку у Поклюці



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Сергій Семенов

У Словенії продовжується етап Кубку світу з біатлону

У середу, 5 грудня, перший етап Кубку світу з біатлону продовжиться індивідуальною гонкою у чоловіків.

У попередній раз у Поклюці дана дисципліна була у програмі змагань у сезоні-2010/11, і тоді у гострому суперництві за бронзу за рахунок більш швидкого останнього кола Сергій Седнєв виявився вдалішим за Олега Бережного.

Для Олега той старт виявився найкращим у кар'єрі, нагадує biathlon.com.ua.

Цього разу на старт вийдуть чотири представники України.

Вони отримали наступні стартові номери:

11. Сергій Семенов

31. Артем Прима

59. Артем Тищенко

105. Віталій Кільчицький

Розпочнеться гонка о 15:15 за київським часом.

Нагадаємо, Підручний пропустить індивідуальну гонку і виступить в спринті.