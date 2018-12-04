Підручний пропустить індивідуальну гонку і виступить в спринті (відео)



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Дмитро Підручний

В індивідуальній гонці за збірну України виступлять Артем Прима, Сергій Семенов, Артем Тищенко та Віталій Кільчицький

Капітан чоловічої збірної України Дмитро Підручний пропустить індивідуальну гонку на етапі в Поклюці.

Про це повідомив сам біатлоніст.

«Зі здоров'ям вже краще, приступив до тренувань. Повністю нормально тренуюся, готуюся до спринту. Всього кілька днів тренуюся. До індивідуальної гонки не встигну набрати потрібних кондицій», - сказав Підручний у коментарі порталу «Український біатлон».

В індивідуальній гонці за збірну України виступлять Артем Прима, Сергій Семенов, Артем Тищенко та Віталій Кільчицький.

Як відомо, Підручний вже пропустив змішану естафету.

На заключному зборі в австрійському Обертілласі капітан чоловічої команди мав проблеми зі здоров'ям, в зв'язку з вірусним захворюванням.