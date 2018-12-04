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    Підручний пропустить індивідуальну гонку і виступить в спринті (відео)

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    Дмитро Підручний - Підручний пропустить індивідуальну гонку і виступить в спринті (відео)
    Дмитро Підручний

    В індивідуальній гонці за збірну України виступлять Артем Прима, Сергій Семенов, Артем Тищенко та Віталій Кільчицький

    Капітан чоловічої збірної України Дмитро Підручний пропустить індивідуальну гонку на етапі в Поклюці.

    Про це повідомив сам біатлоніст.

    «Зі здоров'ям вже краще, приступив до тренувань. Повністю нормально тренуюся, готуюся до спринту. Всього кілька днів тренуюся. До індивідуальної гонки не встигну набрати потрібних кондицій», - сказав Підручний у коментарі порталу «Український біатлон».

    В індивідуальній гонці за збірну України виступлять Артем Прима, Сергій Семенов, Артем Тищенко та Віталій Кільчицький.

    Як відомо, Підручний вже пропустив змішану естафету.

    На заключному зборі в австрійському Обертілласі капітан чоловічої команди мав проблеми зі здоров'ям, в зв'язку з вірусним захворюванням.

    біатлон Кубок світу Збірна України лижний спорт Дмитро Підручний
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