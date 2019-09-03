Еліна Світоліна вийшла у півфінал US Open і підійметься в топ-3 світового рейтингу



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Еліна Світоліна близька до історичного досягнення Instagram Еліни Світоліної

Українка повторила найкраще досягнення на Grand Slam

П’ята ракетка світу Еліна Світоліна з України вдруге в кар’єрі вийшла у півфінал турніру із серії Grand Slam.

У чвертьфіналі Відкритого чемпіонату США (покриття – хард, призовий фонд – по $21 430 000) Еліна впоралася з 16-ю ракеткою світу Йоганною Контою з Великобританії – 6:4, 6:4.

Матч тривав годину і 40 хвилин. Попереду Конта була лише на початку кожного з сетів, а потім перевагу захоплювала Світоліна.

Завдяки цій перемозі Еліна ґарантовано обійде японку Наомі Осаку і румунку Сімону Халеп і вдруге в кар’єрі підніметься в топ-3 світового рейтингу.

В 1/2 фіналу Світоліна зустрінеться з переможницею пари Серена Вільямс (США) – Ван Цян (Китай). Для Еліни то буде другий півфінал Grand Slam у кар’єрі після цьогорічного Вімблдонського турніру. Три місяці тому в Лодноні українка програла майбутній переможниці Сімоні Халеп.

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