Серена Вільямс: «Я борюся за права і рівність жінок»



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Фото надане ресурсом bbc.com

Американка обурена поведінкою рефері під час фінального поєдінку US Open

Знаменита американська тенісистка Серена Вільямс звинуватила суддю фінального матчу US Open-2018 у сексизмі.

«Я бачила, як чоловіки називають інших суддів різними словами. Але я борюся за права і рівність жінок. Він забрав у мене гейм за слово «грабіжник»- це ніщо інше, як сексизм. Він ніколи не зняв би гейм з чоловіка за слово «грабіжник», - повідомила Вільямс, яку цитують інформаційні агентства.

Нагадаємо, що японська тенісистка Наомі Осака виграла Відкритий чемпіонат США. У фіналі вона переграла Серену Вільямс з рахунком 6: 2, 6: 4. Відзначимо, що у другому сеті за рахунку 4: 3 на користь Осаки суддя віддав японці один гейм за третє дисциплінарне попередження на адресу Вільямс (суперечки з арбітром).

Джерело: terrikon.com