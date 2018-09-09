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    Серена Вільямс: «Я борюся за права і рівність жінок»

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    Фото надане ресурсом bbc.com - Серена Вільямс: «Я борюся за права і рівність жінок»
    Фото надане ресурсом bbc.com

    Американка обурена поведінкою рефері під час фінального поєдінку US Open

    Знаменита американська тенісистка Серена Вільямс звинуватила суддю фінального матчу US Open-2018 у сексизмі.

    «Я бачила, як чоловіки називають інших суддів різними словами. Але я борюся за права і рівність жінок. Він забрав у мене гейм за слово «грабіжник»- це ніщо інше, як сексизм. Він ніколи не зняв би гейм з чоловіка за слово «грабіжник», - повідомила Вільямс, яку цитують інформаційні агентства.

    Нагадаємо, що японська тенісистка Наомі Осака виграла Відкритий чемпіонат США. У фіналі вона переграла Серену Вільямс з рахунком 6: 2, 6: 4. Відзначимо, що у другому сеті за рахунку 4: 3 на користь Осаки суддя віддав японці один гейм за третє дисциплінарне попередження на адресу Вільямс (суперечки з арбітром).

    Джерело: terrikon.com

    теніс
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