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    Тенісистка з Японії вперше в історії премогла на турнірі Gram Slam

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    Фото взяте з ресурсу&nbsp;usopen.org - Тенісистка з Японії вперше в історії премогла на турнірі Gram Slam
    Фото взяте з ресурсу usopen.org

    У фінальному поєдинку Наомі Осака здолала опір досвідченої Серени Уільямс

    У своєму 31-му фіналі Gram Slam Серена Вільямс програла японці Наомі Осаці, що дебютувала на такому рівні. Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

    В особистих зустрічах Осака тепер веде 2: 0. Перша перемога трапилася на турнірі у Майамі цього ж року.

    Наомі Осака стала першою японкою-чемпіонкою на трунірі Gram Slam.

    Нагадаємо, у чвертьфіналі Осака вибила з турніру українку Лесю Цуренко.

    US Open, Нью-Йорк, США

    Турнір Gram Slam

    Призовий фонд - $ 53 000 000

    Відкриті корти, хард

    Індивідуальний розряд

    Наомі Осака (Японія)- Серена Уільямс (США)- 6-2, 6-4

    теніс
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