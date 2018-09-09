Тенісистка з Японії вперше в історії премогла на турнірі Gram Slam
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Фото взяте з ресурсу usopen.org
У фінальному поєдинку Наомі Осака здолала опір досвідченої Серени Уільямс
У своєму 31-му фіналі Gram Slam Серена Вільямс програла японці Наомі Осаці, що дебютувала на такому рівні. Про це повідомляє офіційний сайт турніру.
В особистих зустрічах Осака тепер веде 2: 0. Перша перемога трапилася на турнірі у Майамі цього ж року.
Наомі Осака стала першою японкою-чемпіонкою на трунірі Gram Slam.
Нагадаємо, у чвертьфіналі Осака вибила з турніру українку Лесю Цуренко.
US Open, Нью-Йорк, США
Турнір Gram Slam
Призовий фонд - $ 53 000 000
Відкриті корти, хард
Індивідуальний розряд
Наомі Осака (Японія)- Серена Уільямс (США)- 6-2, 6-4