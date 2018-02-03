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    Сергій Бубка отримав «Нагороду за відданість» за виступи на Кубку Девіса (фото)

    Серед українських гравців дану нагороду також отримав Сергій Стаховський
    Вперше Сергій Бубка провів поєдинок у складі збірної в 2005 році і в підсумку відіграв в 20 матчевих зустрічах. Цей результат дозволив 30-річному українцю стати володарем нагороди за відданість Кубку Девіса (Commitment Award). Сергій Бубка. Фото: btu.org.ua Приз вручають тенісистам, що зіграли в як мінімум 20 матчевих протистояннях своєї
    • Сьогодні, 21:25
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    Сергій Бубка. Фото: btu.org.ua
    Сергій Бубка. Фото: btu.org.ua

    Серед українських гравців дану нагороду також отримав Сергій Стаховський

    Вперше Сергій Бубка провів поєдинок у складі збірної в 2005 році і в підсумку відіграв в 20 матчевих зустрічах.

    Цей результат дозволив 30-річному українцю стати володарем нагороди за відданість Кубку Девіса (Commitment Award).

    Сергій Бубка. Фото: btu.org.ua
    Сергій Бубка. Фото: btu.org.ua

    Приз вручають тенісистам, що зіграли в як мінімум 20 матчевих протистояннях своєї збірної. Серед українських гравців дану нагороду також отримав Сергій Стаховський.

    Нагадаємо, що у вирішальному поєдинку Артем Смірнов поступився представнику Швеції і Україна програла з рахунком 2:3.

    Джерело: btu.org.ua

    Сергій Стаховський теніс Кубок Девіса
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