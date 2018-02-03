Сергій Бубка отримав «Нагороду за відданість» за виступи на Кубку Девіса (фото)

Серед українських гравців дану нагороду також отримав Сергій Стаховський

Вперше Сергій Бубка провів поєдинок у складі збірної в 2005 році і в підсумку відіграв в 20 матчевих зустрічах. Цей результат дозволив 30-річному українцю стати володарем нагороди за відданість Кубку Девіса (Commitment Award). Сергій Бубка. Фото: btu.org.ua Приз вручають тенісистам, що зіграли в як мінімум 20 матчевих протистояннях своєї