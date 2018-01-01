Кубок Девіса. Україна не змогла переграти Швецію

Смірнов так і не зміг знайти підхід до суперника

Артем Смірнов у вирішальному матчі поєдинку Першої групи Євро-Африканської зони Кубка Девіса не впорався з другим номером збірної Швеції Мікаелем Імером. Фінальну крапку в суботньому камбеку України належало поставити Артему Смірнову - киянин у матчі з Мікаелем Імером намагався реабілітуватися перед командою за гру в поєдинку з Еліасом Імером.



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Артем Смірнов. Фото: btu.org.ua

Смірнов так і не зміг знайти підхід до суперника

Артем Смірнов у вирішальному матчі поєдинку Першої групи Євро-Африканської зони Кубка Девіса не впорався з другим номером збірної Швеції Мікаелем Імером.

Фінальну крапку в суботньому камбеку України належало поставити Артему Смірнову - киянин у матчі з Мікаелем Імером намагався реабілітуватися перед командою за гру в поєдинку з Еліасом Імером.

Ключовим в першій партії став дев'ятий гейм - Смірнов, при рахунку 3:4 зробивши зворотний брейк провалив гейм на своїй подачі і не зміг повторно перешкодити Іммеру подати на перший сет.

У другому сеті сценарій гри повторився - знову Смірнову вдалося оперативно повернути свою подачу, але спроба Артема перехопити ініціативу успіхом не увінчалася. Імер стабільно діяв на задній лінії і провокував українця на необдумані дії.

Смірнов так і не зміг знайти підхід до суперника - при рахунку 2:2 господар корту віддав чотири гейми поспіль, тим самим перекресливши зусилля Сергія Стаховського і Дениса Молчанова. Сезон в Кубку Девіса Україна почала з поразки.

Статистика матчу:

Україна замість боротьби з Португалією за вихід в плей-офф Світової групи Кубка Девіса 14-15 вересня в першому раунді плей-офф за збереження прописки в Першій групі Євро-Африканської зони посперечається з командою Південної Африки.

Кубок Девіса

Перша група

Україна - Швеція - 2:3

Артем Смірнов - Мікаель Імер - 4:6, 2:6

Джерело: sportarena.com