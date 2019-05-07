Сергій Ребров: уся команда «Ференцвароша» шокована рішенням Петряка



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Тренер угорської команди Сергій Ребров прокоментував рішення українського півзахисника Івана Петряка залишити «Ференцварош»

Український тренер угорського «Ференцвароша» Сергій Ребров прокоментував скандальне рішення півзахисника Івана Петряка залишити команду.

Українець, який належав «Шахтарю» на правах оренди виступав за команду Сергія Реброва. «Ференцварош» бажав укласти з гравцем довготривалу угоду. Сам Іван також неодноразово наголошував на бажанні залишитися в клубі. Та в останній момент 25-річний півзахисник вирішив перейти до іншого угорського клубу – «МОЛ Віді».

«Уся наша команда шокована. Я дуже поважаю Івана, вклав у нього за рік багато сил і завжди допоможу йому в майбутньому. Намагаюся прийняти будь-яке його рішення – адже в нього сім’я. Коли керівництво «Ференцвароша» просило Івана дати відповідь, він сказав, що зробить це в наступний понеділок, а вже за годину «МОЛ Віді» оголосили про угоду. По-людськи мені його шкода. Іван – порядна та проста людина. Схоже, він потрапив під вплив людей, які говорять, що роблять все, аби футболіст був щасливим», - передає слова Реброва «Команда №1».

Ребров не включив Петряка у склад команди на наступний поєдинок після оголошення угоди з «МОЛ Віді». А колишні вже партнери Петряка також не прийняли рішення українця.

«Мені шкода, що в роздягальні закреслили номер Петряка. Якби він перейшов у бідь-який інший клуб, такого резонансу не було б. Тепер Івану доведеться з цим жити та пам’ятати, що агентам вигідний будь-який перехід з клуба в клуб», - зауважив Ребров.

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