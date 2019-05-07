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    Український футболіст став одним з найкращих в чемпіонаті Бельгії

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    Руслан Малиновський&nbsp; - Український футболіст став одним з найкращих в чемпіонаті Бельгії
    Руслан Малиновський 
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    Наш півзахисник Руслан Малиновський фінішував другим у голосуванні за найкращого гравця чемпіонату

    У Бельгії визначено найкращого футболіста сезону в чемпіонаті країни. Ним став півзахисник «Брюгге» Ханс Ванакен, який набрав 361 бал.

    Усього лише на 13 балів відстав від переможця український півзахисник «Ґенка» Руслан Малиновський, інформує Sport.be.

    Голосування проводилося серед футболістів чемпіонату. Сам переможець повідомив, що свій голос віддав саме за українця.

    Наразі Малиновський забив 13 м’ячів та віддав 10 результативних передач у 35-ти матчах бельгійського чемпіонату.

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