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    Сергій Стаховський провалився на старті турніру у Франції

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    Після чвертьфіналу марселя в По Сергрій Стаховський програв надто рано - Сергій Стаховський провалився на старті турніру у Франції
    Після чвертьфіналу марселя в По Сергрій Стаховський програв надто рано
    Фото з соцмереж

    Наш тенісист програв давньому словацькому знайомому

    126-та ракетка світу Сергій Стаховський з України не зумів вийти у третє коло челленджера у французькому По.

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    В 1/8 фіналу Сергій несподівано поступився своєму давньому знайомому Норберту Ґомбошу зі Словаччини, котрий у поточному світовому рейтингу посідає лише 264-те місце - 6:7(4), 6:4, 1:6.

    Матч тривав дві години і 26 хвилин.

    Нагадаємо, що у друге коло Стаховський вийшов без боротьби, завдяки більш високому рейтингу.

    У чвертьфіналі Ґомбош зіграє з переможцем пари Таллон Ґрекспоор (Нідерланди) - Зденек Колар (Чехія).

     Читайте також: Завдяки потраплянню в чвертьфінал Марселя Стаховський підійметься в рейтингу на 15 позицій
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