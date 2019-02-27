Сергій Стаховський провалився на старті турніру у Франції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Після чвертьфіналу марселя в По Сергрій Стаховський програв надто рано Фото з соцмереж

Наш тенісист програв давньому словацькому знайомому

126-та ракетка світу Сергій Стаховський з України не зумів вийти у третє коло челленджера у французькому По.

В 1/8 фіналу Сергій несподівано поступився своєму давньому знайомому Норберту Ґомбошу зі Словаччини, котрий у поточному світовому рейтингу посідає лише 264-те місце - 6:7(4), 6:4, 1:6.

Матч тривав дві години і 26 хвилин.

Нагадаємо, що у друге коло Стаховський вийшов без боротьби, завдяки більш високому рейтингу.

У чвертьфіналі Ґомбош зіграє з переможцем пари Таллон Ґрекспоор (Нідерланди) - Зденек Колар (Чехія).

Читайте також: Завдяки потраплянню в чвертьфінал Марселя Стаховський підійметься в рейтингу на 15 позицій