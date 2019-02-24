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    Завдяки потраплянню в чвертьфінал Марселя Стаховський підійметься в рейтингу на 15 позицій

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    Сергій Стаховський свого часу був у рейтингу 31-м - Завдяки потраплянню в чвертьфінал Марселя Стаховський підійметься в рейтингу на 15 позицій
    Сергій Стаховський свого часу був у рейтингу 31-м
    Instagram Сергія Стаховського

    Сергій прагне дістатися до топ-100

    Вперше за останніх чотири роки діставшись до чвертьфіналу турніру АТР на турнірі в Марселі (Франція), українець Сергій Стаховський суттєво пійметься у світовому рейтингу.

     

    З понеділка Сергій переступить через 15 позицій - зі 141-го місця на 126-те.

    Зауважимо, що у вересні 2010-го Стаховський досяг найвищої рейтингової позиції в кар'єрі - він був 31-м. Нині Сергієві 33 і він прагне повернутися в топ-100, щоб була змога виступати в основній сітці турнірів Grand Slam без кваліфікації.

    У топ-10 рейтингу перестановок з понеділка не буде. Найвищою зміною стане переміщення грека Стефаноса Ціціпаса, який власне й переграв Стаховського у чвертьфіналі, а сьогодні гратиме у фіналі Марселя з казахстанцем Міхаїлом Кукушкіним. Стефанос обійде росіянина Карена Хачанова і стане 11-м.

    Найбільшого ж прогресу у топ-100 досягнуть нинішні фіналісти турніру в Ріо-де-Жанейро - словак Ласло Дьєре і канадець Фелікс Оґер. Незалежно від результату вирішального матчу Ласло підійметься на 39 позицій і буде мінімум 51-м, а а Фелікс переступить через 45 місць і буде 59-м. У разі перемоги Дьєре зможе піднятися відразу на 37-ме місце, а Оґер - на 42-ге.

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