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    Стаховський пробився до другого кола кваліфікації Ролан Гаррос

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    Сергій Стаховський - Стаховський пробився до другого кола кваліфікації Ролан Гаррос
    Сергій Стаховський

    Гравці провели на корті всього півгодини

    Український тенісист Сергій Стаховський продовжує боротьбу за право зіграти в основній сітці Ролан Гаррос.

    У першому раунді кваліфікації киянин, посіяний під шостим номером, зустрічався з Джеймсом Даквортом з Австралії.

    Гравці провели на корті всього півгодини. Стаховський записав на свій рахунок два брейка, втративши один гейм на власній подачі. Після цього австралієць Джеймс Дакворт відмовився продовжувати боротьбу.

    Суперник Сергія Стаховського по другому відбірковому колі визначиться в матчі Володимир Ігнатік (Білорусь, АТР 263) - Маттео Донаті (Італія, АТР 241).

    Roland Garros - Grand Slam

    Кваліфікація. Перше коло

    Сергій Стаховський (Україна, 6) - Джеймс Дакворт (Австралія) 4-2, відмова

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