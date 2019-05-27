Сергій Стаховський завершив виступ на Roland Garros на самому старті



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Сергій Стаховський покидає Париж надто швидко Великий теніс України

Українець програв суперникові, який для нього здавна є незручним

111-та ракетка світу Сергій Стаховський із України не зміг пробитися в друге коло Відкритого чемпіонату Франції (покриття - ґрунт, призовий фонд - €21 330 500).

Потрапивши в основну сітку у статусі lucky looser, киянин без варіантів поступився 33-му тенісистові світу Жилеві Сімону з Франції - 3:6, 3:6, 4:6.

Матч тривав дві години. У першому сеті Сімон відібрав дві подачі Стаховського, у двох наступних - по одній. Сергій не спромігся на жоден брейк. То за умови, що подавав він начебто ліпше (4:2 - за ейсами, 71% проти 61% - відсоток першої подачі). Але француз був акуратніший, менше помилявся (15 проти 37-ми невимушених помилок), тому й упевнено виграв зустріч.

Для Стаховського ця поразка у зустрічах з Сімоном - п'ята у п'яти матчах.

Таким чином, українців у чоловічій сітці Roland Garros більше немає.

Сімон у другому колі зіграє з переможцем пари Хайме Мунар (Іспанія) - Сальваторе Карузо (Італія), які грають у ці хвилини.