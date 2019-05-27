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    Даяна Ястремська втратила два матч-боли і програла на старті Roland Garros

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    Даяна Ястремська зупинилася в ту мить, коли перемога, здавалося, була в кишені - Даяна Ястремська втратила два матч-боли і програла на старті Roland Garros
    Даяна Ястремська зупинилася в ту мить, коли перемога, здавалося, була в кишені
    Фото з соцмереж

    Українка поступилася незручну опонентку з Іспанії

    32-га ракетка світу Даяна Ястремська із України не змогла виграти першого в кар'єрі матчу основної сітки Відкритого чемпіонату Франції (покриття - ґрунт, призовий фонд - €21 330 500).

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    В 1/64 фіналу Даяна поступилася 29-й на даний момент тенісистці світу Карлі Суарес-Наварро з Іспанії, якій нещодавно поступилася на старті ґрунтового турніру в Римі - 6:2, 6:7(0), 0:6.

    Матч тривав годину і 41 хвилину. Українка легко виграла перший сет, постійно вела і навіть мала два матч-боли за рахунку 5:4 на власній подачі у другому. Але потім у грі стався несподіваний злам, котрий, не виключено, пов'язаний з травмою Ястремської. Решту матчу вона програла без боротьби, зокрема поступилася 0:7 на тай-брейку. Вочевидь виступ на переможному турнірі в Страсбурі дався Даяні дорогою ціною.

    У другому колі Суарес-Наварро зустрінеться з американкою Шелбі Роджерс (WTA №514), яка після успішної кваліфікації в першому колі несподівано перемогла австралійку Астріт Шарму (WTA №92).

    Нагадаємо, що в перший змагальний день Roland Garros стартове коло турніру пройшли дві українки - Еліна Світоліна і Катерина Козлова. В 1/32 фіналу вони зіграють між собою.

    Завтра, 28 травня, поєдинок першого кола проти канадійки Ежені Бушар проведе друга ракетка України Леся Цуренко.

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