Сформовано групи смерті для України на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3



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Баскетбол 3х3 ФІБА

Фінальний турнір чемпіонату пройде в Амстердамі у червні

Завершилася кваліфікація чемпіонату світу з баскетболу 3х3, яка визначила останніх суперників у групах. То ж уже відомі всі конкуренти чоловічої та жіночої збірних України на груповому етапі чемпіонату світу.

Чоловіча збірна України гратиме в групі B проти команд Естонії, Монголії, Росії та Пуерто-Ріко, інформує ФБУ.

Наша жіноча команда гратиме в групі D проти Італії, Індонезії, Росії та Нової Зеландії.

У обох випадках оглядачі ФІБА називають групи з українськими збірними «групами смерті».

Чемпіонат світу з баскетболу 3х3 2019 року проходитиме в Амстердамі 18-23 червня.

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