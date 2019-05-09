Сформовано групи смерті для України на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3
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Баскетбол 3х3
ФІБА
Фінальний турнір чемпіонату пройде в Амстердамі у червні
Завершилася кваліфікація чемпіонату світу з баскетболу 3х3, яка визначила останніх суперників у групах. То ж уже відомі всі конкуренти чоловічої та жіночої збірних України на груповому етапі чемпіонату світу.
Чоловіча збірна України гратиме в групі B проти команд Естонії, Монголії, Росії та Пуерто-Ріко, інформує ФБУ.
Наша жіноча команда гратиме в групі D проти Італії, Індонезії, Росії та Нової Зеландії.
У обох випадках оглядачі ФІБА називають групи з українськими збірними «групами смерті».
Чемпіонат світу з баскетболу 3х3 2019 року проходитиме в Амстердамі 18-23 червня.
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