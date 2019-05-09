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    Сформовано групи смерті для України на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3

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    Баскетбол 3х3 - Сформовано групи смерті для України на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3
    Баскетбол 3х3
    ФІБА

    Фінальний турнір чемпіонату пройде в Амстердамі у червні

    Завершилася кваліфікація чемпіонату світу з баскетболу 3х3, яка визначила останніх суперників у групах. То ж уже відомі всі конкуренти чоловічої та жіночої збірних України на груповому етапі чемпіонату світу.

    Чоловіча збірна України гратиме в групі B проти команд Естонії, Монголії, Росії та Пуерто-Ріко, інформує ФБУ.

    Наша жіноча команда гратиме в групі D проти Італії, Індонезії, Росії та Нової Зеландії.

    У обох випадках оглядачі ФІБА називають групи з українськими збірними «групами смерті».

    Чемпіонат світу з баскетболу 3х3 2019 року проходитиме в Амстердамі 18-23 червня.  

     Читайте також: Український арбітр працюватиме на Фіналі чотирьох Євроліги
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