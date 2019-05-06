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    Український арбітр працюватиме на Фіналі чотирьох Євроліги

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    Борис Рижик - Український арбітр працюватиме на Фіналі чотирьох Євроліги
    Борис Рижик
    Вікіпедія

    Названо вісімку рефері, які обслуговуватимуть вирішальні матчі сезону

    Українець Борис Рижик працюватиме на Фіналі чотирьох Євроліги. Його названо серед восьми арбітрів, яких запрошено обслуговувати вирішальні матчі сезону.

    Матчі Фіналу чотирьох пройдуть 17-19 травня в іспанському місті Віторія-Гастейс. У півфіналах зустрічаються турецькі «Фенербахче» та «Анадолу Ефес» і московський ЦСКА й мадридський «Реал».

    Борис Рижик – один з трьох найдосвідченіших рефері Фіналу чотирьох. Для нього це вже дев’ята участь у вирішальній стадії Євроліги. При цьому українець вже працював на чотирьох вирішальних поєдинках сезону Євроліги. 

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