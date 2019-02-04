«Шахтар» розгромив «Ботев» у контрольному поєдинку



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Тотовицький оформив дубль «Шахтар»

Болгари пропустили шість голів і відповіли одним

Не минуло й 24 годин після поразки в товариській зустрічі з «Партизаном» (0:2), як «Шахтар» вийшов на поле проти «Ботева». Паулу Фонсека провів масштабну ротацію: лише Марлос залишився в стартовому складі, порівняно з вчорашнім матчем. Відзначимо першу появу Чоботенка й Боднара, які дебютували за «Гірників».

Перший тайм завершився на користь української команди: дубль на свій рахунок записав Тотовицький.

Дубль Тотовицького Автор: «Шахтар»

Після перерви «Ботев» відповів результативним ударом Маріна. Проте надалі забивали лише «Гірники». Бутко потужним ударом прошив воротаря суперника, Майкон скористався передачею Матвієнка, а Кайоде вистрілив дублем. У підсумку – розгромна перемога підопічних Фонсеки з рахунком 6:1.

«Шахтар»: Трубін, Бутко, Бондар, Малишев (Степаненко, 75), Матвієнко, Чоботенко, Соломон (Сікан, 68), Марлос (Фернандо, 59), Майкон, Тотовицький, Кайоде.

Наступний матч на зборах донецька команда проведе 7 лютого з австрійським «Ваккером».

Нагадаємо, що підопічні Паулу Фонсеки провели в Туреччині п’ять контрольних поєдинків: з «Хайдуком» (1:4), «Карабахом» (3:1), «Хобро» (2:1), «Лехом» (3:0) і «Партизаном» (0:2).