«Шахтар» поступився «Партизану» в товариському матчі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Шахтар» зазнав другої поразки на зборах «Шахтар»

«Гірники» були безсилими проти сербів

У другому матчі заключного збору в Туреччині «Шахтар» поступився «Партизану». Попри те, що на поле вийшов практично основний склад «Гірників», серби вже в першому таймі створили комфортну перевагу в два м’ячі. До свого активу голи записали Ніколич і Щекич. Було помітно, що донецька команда лише відходить від великих навантажень, аби підійти у оптимальній формі до першого матчу плей-оф Ліги Європи з «Айнтрахтом». Після перерви «Шахтар» намагався завдяки замінам освіжити гру та скоротити відставання, проте рахунок залишився без змін.

«Шахтар»: П’ятов (Трубін, 68), Ісмаїлі, Кривцов, Хочолава (Матвієнко, 80), Болбат, Степанко (Майкон, 80), Алан Патрік, Коваленко, Марлос (Соломон, 46), Тайсон, Мораєс.

Попереду в донецької команди два спаринги за чотири дні: 4 лютого проти болгарського «Ботева» та 7 лютого з австрійським «Ваккером».

Нагадаємо, що у січні підопічні Паулу Фонсеки провели в Туреччині чотири контрольні зустрічі: з «Хайдуком» (1:4), «Карабахом» (3:1), «Хобро» (2:1) і «Лехом» (3:0).