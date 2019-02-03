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    «Шахтар» поступився «Партизану» в товариському матчі

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    <p>&laquo;Шахтар&raquo; зазнав другої поразки на зборах</p> - «Шахтар» поступився «Партизану» в товариському матчі

    «Шахтар» зазнав другої поразки на зборах

    «Шахтар»

    «Гірники» були безсилими проти сербів

    У другому матчі заключного збору в Туреччині «Шахтар» поступився «Партизану». Попри те, що на поле вийшов практично основний склад «Гірників», серби вже в першому таймі створили комфортну перевагу в два м’ячі. До свого активу голи записали Ніколич і Щекич. Було помітно, що донецька команда лише відходить від великих навантажень, аби підійти у оптимальній формі до першого матчу плей-оф Ліги Європи з «Айнтрахтом». Після перерви «Шахтар» намагався завдяки замінам освіжити гру та скоротити відставання, проте рахунок залишився без змін.

    «Шахтар»: П’ятов (Трубін, 68), Ісмаїлі, Кривцов, Хочолава (Матвієнко, 80), Болбат, Степанко (Майкон, 80), Алан Патрік, Коваленко, Марлос (Соломон, 46), Тайсон, Мораєс.

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    Попереду в донецької команди два спаринги за чотири дні: 4 лютого проти болгарського «Ботева» та 7 лютого з австрійським «Ваккером».

    Нагадаємо, що у січні підопічні Паулу Фонсеки провели в Туреччині чотири контрольні зустрічі: з «Хайдуком» (1:4), «Карабахом» (3:1), «Хобро» (2:1) і «Лехом» (3:0).

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