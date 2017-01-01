«Шахтар» випередив «Зеніт» і «Наполі» у клубному рейтингу УЄФА
- Сьогодні, 11:28
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Окрім того, донецький клуб наздогнав лондонський «Арсенал»
Донецький «Шахтар» піднявся відразу на три сходинки у клубному рейтингу УЄФА.
Сталося це після того, як «гірники» обіграли «Манчестер Сіті» та вийшли у плей-офф Ліги чемпіонів.
За перемогу «помаранчево-чорні» отримали 2 бали, а за вихід у наступний раунд – відразу 5.
Таким чином, «Шахтар» випередив російський «Зеніт», італійський «Наполі» та порівнявся з англійським «Арсеналом». Щоправда, лондонці ще у четвер зіграють свій матч у Лізі Європи.
Зазначимо, що «Бешикташ» наздогнав «Динамо», але кияни можуть повернути собі одноосібне 22-е місце, якщо не програють у четвер «Партизану».
Клубний рейтинг УЄФА з футболу
Станом на 7 грудня 2017 року
1. «Реал» (Мадрид, Іспанія) – 148.0
2. «Барселона» (Іспанія) – 126.0
3. «Баварія» (Німеччина) – 125.0
4. «Атлетико» (Іспанія) – 122.0
5. «Ювентус» (Італія) – 120.0
6. «ПСЖ» (Франція) – 109.0
7. «Севілья» (Іспанія) – 108.0
8. «Манчестер Сіті» (Англія) – 97.0
9. «Порту» (Португалія) – 85.0
«Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) – 85.0
11. «Манчестер Юнайтед» (Англія) – 81.0
«Челсі» (Англія) – 81.0
13. «Бенфіка» (Португалія) – 80.0
14. «Шахтар» (Україна) – 79.0
«Арсенал» (Англія) – 79.0
16. «Наполі» (Італія) – 76.0
17. «Зеніт» (Росія) – 73.0
18. «Базель» (Швейцарія) – 69.0
19. «Тоттенгем» (Англія) – 66.0
«Байєр» (Німеччина) – 66.0
21. «Шальке» (Німеччина) – 62.0
22. «Бешикташ» (Туреччина) – 57.0
«Динамо» (Київ, Україна) – 57.0
«Монако» (Франція) – 57.0
...41. «Дніпро» (Україна) – 34.0
...131. «Зоря» (Україна) – 9.0
...141. ФК «Олександрія» (Україна) - 7.946
«Ворскла» (Україна) - 7.946
«Металіст» (Україна) - 7.946
«Олімпік» (Україна) - 7.946
«Шахтар» і ще 15 команд, які зіграють в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.