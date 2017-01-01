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    «Шахтар» випередив «Зеніт» і «Наполі» у клубному рейтингу УЄФА

    Окрім того, донецький клуб наздогнав лондонський «Арсенал»
    Донецький «Шахтар» піднявся відразу на три сходинки у клубному рейтингу УЄФА. Сталося це після того, як «гірники» обіграли «Манчестер Сіті» та вийшли у плей-офф Ліги чемпіонів. За перемогу «помаранчево-чорні» отримали 2 бали, а за вихід у наступний раунд – відразу 5. Таким чином,
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    Фото ФК &laquo;Шахтар&raquo;
    Фото ФК «Шахтар»

    Окрім того, донецький клуб наздогнав лондонський «Арсенал»

    Донецький «Шахтар» піднявся відразу на три сходинки у клубному рейтингу УЄФА.

    Сталося це після того, як «гірники» обіграли «Манчестер Сіті» та вийшли у плей-офф Ліги чемпіонів.

    За перемогу «помаранчево-чорні» отримали 2 бали, а за вихід у наступний раунд – відразу 5.

    Таким чином, «Шахтар» випередив російський «Зеніт», італійський «Наполі» та порівнявся з англійським «Арсеналом». Щоправда, лондонці ще у четвер зіграють свій матч у Лізі Європи.

    Зазначимо, що «Бешикташ» наздогнав «Динамо», але кияни можуть повернути собі одноосібне 22-е місце, якщо не програють у четвер «Партизану».

    Клубний рейтинг УЄФА з футболу

    Станом на 7 грудня 2017 року

    1. «Реал» (Мадрид, Іспанія) – 148.0
    2. «Барселона» (Іспанія) – 126.0
    3. «Баварія» (Німеччина) – 125.0
    4. «Атлетико» (Іспанія) – 122.0
    5. «Ювентус» (Італія) – 120.0
    6. «ПСЖ» (Франція) – 109.0
    7. «Севілья» (Іспанія) – 108.0
    8. «Манчестер Сіті» (Англія) – 97.0
    9. «Порту» (Португалія) – 85.0
        «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) – 85.0
    11. «Манчестер Юнайтед» (Англія) – 81.0
         «Челсі» (Англія) – 81.0
    13. «Бенфіка» (Португалія) – 80.0
    14. «Шахтар» (Україна) – 79.0
          «Арсенал» (Англія) – 79.0
    16. «Наполі» (Італія) – 76.0
    17. «Зеніт» (Росія) – 73.0
    18. «Базель» (Швейцарія) – 69.0
    19. «Тоттенгем» (Англія) – 66.0
          «Байєр» (Німеччина) – 66.0
    21. «Шальке» (Німеччина) – 62.0
    22. «Бешикташ» (Туреччина) – 57.0
          «Динамо» (Київ, Україна) – 57.0
          «Монако» (Франція) – 57.0
    ...41. «Дніпро» (Україна) – 34.0
    ...131. «Зоря» (Україна) – 9.0
    ...141. ФК «Олександрія» (Україна) - 7.946
              «Ворскла» (Україна) - 7.946
              «Металіст» (Україна) - 7.946
              «Олімпік» (Україна) - 7.946

    «Шахтар» і ще 15 команд, які зіграють в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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