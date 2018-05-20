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    «Шахтар» влітку покинуть один-два футболісти

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    Паулу Фонсека
    Паулу Фонсека

    Про це повідомив головний тренер донецького клубу Паулу Фонсека

    Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека розповів, скільки гравців залишать команду, а також, чому вирішив залишитися в донецькому клубі.

    За словами португальського фахівця, донецький клуб влітку точно залишать один-два футболіста.

    «Ми практично закінчуємо формування списку гравців на наступний сезон. Великих змін не буде. На даний момент ніхто з хлопців не пішов. «Шахтар» покинуть один-два футболісти - дізнаєтеся про це незабаром», - повідомив він.

    «Я відчуваю себе в «Шахтарі» дуже добре. Мене добре прийняли і поважають в Україні. Незважаючи на те що були навіть більш вигідні фінансові пропозиції, вирішив залишитися і продовжити роботу, розпочату два роки тому. Я щасливий в цьому клубі і країні. Не було ніяких приводів, які б мене досить мотивували піти звідси», - додав Фонсека.

    Раніше стало відомо, що команду точно залишить аргентинський форвард Факудо Феррейра.

    Нагадаємо, «Шахтар» став чемпіоном, але так і не виграв у «Динамо» у чемпіонаті.

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