«Шахтар» влітку покинуть один-два футболісти

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Паулу Фонсека

Про це повідомив головний тренер донецького клубу Паулу Фонсека

Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека розповів, скільки гравців залишать команду, а також, чому вирішив залишитися в донецькому клубі.

За словами португальського фахівця, донецький клуб влітку точно залишать один-два футболіста.

«Ми практично закінчуємо формування списку гравців на наступний сезон. Великих змін не буде. На даний момент ніхто з хлопців не пішов. «Шахтар» покинуть один-два футболісти - дізнаєтеся про це незабаром», - повідомив він.

«Я відчуваю себе в «Шахтарі» дуже добре. Мене добре прийняли і поважають в Україні. Незважаючи на те що були навіть більш вигідні фінансові пропозиції, вирішив залишитися і продовжити роботу, розпочату два роки тому. Я щасливий в цьому клубі і країні. Не було ніяких приводів, які б мене досить мотивували піти звідси», - додав Фонсека.

Раніше стало відомо, що команду точно залишить аргентинський форвард Факудо Феррейра.

Нагадаємо, «Шахтар» став чемпіоном, але так і не виграв у «Динамо» у чемпіонаті.