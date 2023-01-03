Шахістка з РФ, яка засудила війну в Україні, втекла від санкцій до Швейцарії
Костенюк неодноразово виступала проти війни в Україні
Шахістка з Росії Олександра Костенюк прийняла рішення про зміну спортивного громадянства. З 1 січня 2024 року шахістка виступатиме за Швейцарію Про це повідомив Петер Ерісман зі Швейцарської шахової федерації, пише SSB.
Костенюк доводиться витримувати паузу, щоб не платити федерації шахів РФ неустойку в $10 тис. Згідно з правилами, після дворічного очікування оформити перехід можна безкоштовно, і термін завершиться на початку 2024 року.
Цікаво, що Костенюк вже понад 10 років має паспорт Швейцарії після попереднього шлюбу з представником цієї країни. Вона стане гравчинею жіночої збірної.
Із самого початку агресивного вторгнення РФ в Україну Костенюк, чемпіонка світу 2008, визначилася з позицією – проти війни – і не раз про неї заявляла.
Таким чином, жіноча збірна Росії, дискваліфікована в результаті військової агресії РФ, втратила вже двох шахісток – Аліна Кашлінська перейшла до Польщі, а Олександра Костенюк – у Швейцарію.
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