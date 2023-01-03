Шахістка з РФ, яка засудила війну в Україні, втекла від санкцій до Швейцарії

Костенюк неодноразово виступала проти війни в Україні

Шахістка з Росії Олександра Костенюк прийняла рішення про зміну спортивного громадянства. З 1 січня 2024 року шахістка виступатиме за Швейцарію Про це повідомив Петер Ерісман зі Швейцарської шахової федерації, пише SSB.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Костенюк доводиться витримувати паузу, щоб не платити федерації шахів РФ неустойку в $10 тис. Згідно з правилами, після дворічного очікування оформити перехід можна безкоштовно, і термін завершиться на початку 2024 року.

Цікаво, що Костенюк вже понад 10 років має паспорт Швейцарії після попереднього шлюбу з представником цієї країни. Вона стане гравчинею жіночої збірної.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Із самого початку агресивного вторгнення РФ в Україну Костенюк, чемпіонка світу 2008, визначилася з позицією – проти війни – і не раз про неї заявляла.

Таким чином, жіноча збірна Росії, дискваліфікована в результаті військової агресії РФ, втратила вже двох шахісток – Аліна Кашлінська перейшла до Польщі, а Олександра Костенюк – у Швейцарію.