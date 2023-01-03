Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Шахістка з РФ, яка засудила війну в Україні, втекла від санкцій до Швейцарії

Юрій Лящук
glavcom.ua
Шахістка з РФ, яка засудила війну в Україні, втекла від санкцій до Швейцарії
Костенюк витримує паузу, щоб не платити федерації шахів РФ неустойку
фото з відкритих джерел

Костенюк неодноразово виступала проти війни в Україні

Шахістка з Росії Олександра Костенюк прийняла рішення про зміну спортивного громадянства. З 1 січня 2024 року шахістка виступатиме за Швейцарію Про це повідомив Петер Ерісман зі Швейцарської шахової федерації, пише SSB.

Костенюк доводиться витримувати паузу, щоб не платити федерації шахів РФ неустойку в $10 тис. Згідно з правилами, після дворічного очікування оформити перехід можна безкоштовно, і термін завершиться на початку 2024 року.

Цікаво, що Костенюк вже понад 10 років має паспорт Швейцарії після попереднього шлюбу з представником цієї країни. Вона стане гравчинею жіночої збірної.

Із самого початку агресивного вторгнення РФ в Україну Костенюк, чемпіонка світу 2008, визначилася з позицією – проти війни – і не раз про неї заявляла.

Таким чином, жіноча збірна Росії, дискваліфікована в результаті військової агресії РФ, втратила вже двох шахісток – Аліна Кашлінська перейшла до Польщі, а Олександра Костенюк – у Швейцарію.

Читайте також: Рашисти вбили 13-річного сина української шахістки в Міжнародний день шахів (фото)
Теги: росія війна шахи Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Шахістка з РФ, яка засудила війну в Україні, втекла від санкцій до Швейцарії
Шахістка з РФ, яка засудила війну в Україні, втекла від санкцій до Швейцарії
У Бразилії прощаються з «королем футболу» Пеле (фото, відео)
У Бразилії прощаються з «королем футболу» Пеле (фото, відео)
Перехід Роналду в «Аль-Наср»: Тренер здивував заявою про Мессі
Перехід Роналду в «Аль-Наср»: Тренер здивував заявою про Мессі
Іранських футболістів заарештували за п'янку на новорічній вечірці
Іранських футболістів заарештували за п'янку на новорічній вечірці
Футбольна збірна України залишилась без головного тренера
Футбольна збірна України залишилась без головного тренера
УЄФА проведе дитячий турнір у Росії: українська легкоатлетка жорстко відреагувала
УЄФА проведе дитячий турнір у Росії: українська легкоатлетка жорстко відреагувала

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
Бізнес-партнерка Медведчука судиться із Зеленським
16K
3 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Терорист Гіркін розповів, що не так із новорічним виступом Путіна
11K
Коли окупанти можуть здійснити новий масований обстріл: роз’яснення ЗСУ
9846
«Бавовна» у Макіївці: російські пропагандисти б’ються в істериці
7838
Гонитва зі стрільбою: у Дніпрі затримано водійку, яка кружляла на подвір’ї церкви (відео)

Новини

ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
Вчора, 07:10
Ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі (фото)
Вчора, 05:25
Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
1 сiчня, 18:32
До чого готуватися Україні в 2023 році: генсек НАТО зробив прогноз
1 сiчня, 17:59
Окупанти атакували Запорізьку область: є загиблий та поранені
1 сiчня, 17:39
Швеція очолила Раду Євросоюзу: як зміниться підтримка України
1 сiчня, 17:10

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту