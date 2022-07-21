Рашисти вбили 13-річного сина української шахістки в Міжнародний день шахів (фото)

Дмитро був світлою дитиною, гарно вчився, відвідував харківську школу спортивного танцю

Внаслідок ворожої атаки на Харків загинув 13-річний хлопчик. Мережу вразило фото, як батько дитини читає над ним молитву. Як повідомляє «Українська правда», померла дитина – Дмитрик Кубата, він разом з 15-річною сестрою Ксенією стояли на зупинці, чекаючи громадський транспорт.

Дмитро – син Вікторії Кубати, тренерки з шахів клубу «Пішак». Він навчався в 17-ій школі Харкова, яку агресор зруйнував на день захисту дітей.

Дмитро був світлою дитиною, гарно вчився, відвідував харківську школу спортивного танцю.

«Ці чудові дітки ходили в один танцювальний клуб із моєю донькою. Як страшно…. Як боляче…Як боляче було дивитися вранці на фото у новинах…», – написала знайома родини Олена.

«О 9.30 ранку ворожа ракета вбила нашого однокласника – Діму. Ця трагедія і наша особиста. Діма Перший, хто подав руку моєму синові у новій школі. Це назавжди залишилося у наших серцях. Діма світла, культурна, інтелектуальна дитина, яка часто була вищою за звичайну людську суєту. Діма завжди був за Добро», – розповіла мама однокласника Дмитрика, Ксенія Наумова.

За іронією долі, син тренерки з шахів, неодноразової переможниці українських і міжнародних змагань, загинув 20 липня, у Міжнародний день шахів. Про це розповіла співачка Марія Бурмака.

«Руку цього хлопчика тримав тато і дві години читав молитви. Як вам там грається, шахматисти Росії і Білорусі? Шахматисти світу? О спорт, ти мир?!», – написала співачка.

Як повідомлялося, у результаті ракетного удару по Харкову вранці 20 липня загинули щонайменше три людини. Серед загиблих 13-річна дитина.

Ще раніше, 17 липня, російські загарбники ракетами вдарили по Харкову. Унаслідок обстрілу виникли пожежі. Внаслідок атаки постраждала 59-річна жінка. ЇЇ госпіталізували.

Також ворог вночі інтенсивно обстрілював Дергачівську громаду. Унаслідок обстрілу виникали пожежі на виробничих будівлях, горів автомобіль. У Чкаловській громаді, Чугуївського району, внаслідок обстрілу окупантів горів дах приватного будинку. Постраждали немає.