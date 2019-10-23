  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Шанувальник Путіна Макгрегор хоче продавати в Україні свій віскі

    • Розсилка
    Конор Макгрегор у Києві - Шанувальник Путіна Макгрегор хоче продавати в Україні свій віскі
    Конор Макгрегор у Києві
    Фейсбук

    Ірландський боєць ММА Конор Макгрегор відвідав Київ

    Відомий ірландський боєць ММА Конор Макгрегор відвідав Київ за запрошенням однієї з букмекерських компаній російського походження, з якою співробітничає. Гість розповів на прес-конференції про бажання продавати в Україні віскі власного бренду «Proper 12».

    «Я – великий боєць. І був таким завжди. Кайфую від своєї справи. Далі може бути Голлівуд чи виробництво віскі. Мій дідусь добре знався на віскі. Ірландія – чемпіон світу з його виробництва. «Пропер» - це справжній. 12 – район у якому я виріс. То ж це данина моїй батьківщині. Хочу, щоб «Proper12» був в Україні. Він уже є в Польщі та Росії», - передає слова Макгрегора Tribuna.com.

    Раніше ірландець неодноразово схвально коментував діяльність російського диктатора Путіна. Після візиту до Києва Макгрегор знову завітає до Москви у справах бізнесу.

    Читайте також: Російського бійця ММА не пустили на бій у США
    Читайте також
    Конор МакГрегор ММА
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ