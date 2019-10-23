Шанувальник Путіна Макгрегор хоче продавати в Україні свій віскі



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Конор Макгрегор у Києві Фейсбук

Ірландський боєць ММА Конор Макгрегор відвідав Київ

Відомий ірландський боєць ММА Конор Макгрегор відвідав Київ за запрошенням однієї з букмекерських компаній російського походження, з якою співробітничає. Гість розповів на прес-конференції про бажання продавати в Україні віскі власного бренду «Proper 12».

«Я – великий боєць. І був таким завжди. Кайфую від своєї справи. Далі може бути Голлівуд чи виробництво віскі. Мій дідусь добре знався на віскі. Ірландія – чемпіон світу з його виробництва. «Пропер» - це справжній. 12 – район у якому я виріс. То ж це данина моїй батьківщині. Хочу, щоб «Proper12» був в Україні. Він уже є в Польщі та Росії», - передає слова Макгрегора Tribuna.com.

Раніше ірландець неодноразово схвально коментував діяльність російського диктатора Путіна. Після візиту до Києва Макгрегор знову завітає до Москви у справах бізнесу.

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