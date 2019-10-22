  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Російського бійця ММА не пустили на бій у США

    • Розсилка
    Віталій Мінаков - Російського бійця ММА не пустили на бій у США
    Віталій Мінаков
    Твіттер

    Важковаговику Віталію Мінакову не дали американську візу

    Російському бійцю MMA Віталію Мінакову не видали візу в США. Відтак він не зміг вилетіти на бій проти американця Хаві Айяли, який мав відбутися 26 жовтня в Анкасвіллі.

    Про проблеми з американською візою сам боєць повідомив у мережі Інстаграм.

    «Немає ні відмови, ні підтвердження. У такому стані я перебуваю вже кілька тижнів. Документи чомусь надіслали на перегляд. До поєдинку залишається надто мало часу», - написав Мінаков.

    Читайте також: У Росії за підозрілих обставин загинув затриманий поліцією футболіст

    Раніше до США не могла вилетіти російська тенісистка Свєтлана Кузнєцова.

    Читайте також
    ММА
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ