Російського бійця ММА не пустили на бій у США
Віталій Мінаков
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Важковаговику Віталію Мінакову не дали американську візу
Російському бійцю MMA Віталію Мінакову не видали візу в США. Відтак він не зміг вилетіти на бій проти американця Хаві Айяли, який мав відбутися 26 жовтня в Анкасвіллі.
Про проблеми з американською візою сам боєць повідомив у мережі Інстаграм.
«Немає ні відмови, ні підтвердження. У такому стані я перебуваю вже кілька тижнів. Документи чомусь надіслали на перегляд. До поєдинку залишається надто мало часу», - написав Мінаков.
Раніше до США не могла вилетіти російська тенісистка Свєтлана Кузнєцова.