Ще один боксер помер після бою (відео)



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Уго Сантільян Yahoo Deportes

Аргентинський боксер Уго Сантільян помер від отриманих травм

23-річний аргентинський боксер Уго Сантільян помер від травм, які отримав у поєдинку проти чемпіона Уругваю Едуардо Абреу.

10-раундовий поєдинок у підсумку завершився внічию, інформує Clarín DEPORTES.

Сантільян закінчував бій закривавленим. Його одразу доправили до лікарні, де терміново прооперували. Однак після операції в боксера двічі зупинялися серце та дихання, а під ранок він помер.

Раніше російський боксер Максим Дадашем помер в лікарні у США після отриманих у бою 319 ударів. Ще один російський боксер, 36-річний Артьом Ігнатьєв рапотово помер на батьківщині.

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