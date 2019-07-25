Ще один боксер помер після бою (відео)
Уго Сантільян
Yahoo Deportes
Аргентинський боксер Уго Сантільян помер від отриманих травм
23-річний аргентинський боксер Уго Сантільян помер від травм, які отримав у поєдинку проти чемпіона Уругваю Едуардо Абреу.
10-раундовий поєдинок у підсумку завершився внічию, інформує Clarín DEPORTES.
Сантільян закінчував бій закривавленим. Його одразу доправили до лікарні, де терміново прооперували. Однак після операції в боксера двічі зупинялися серце та дихання, а під ранок він помер.
Раніше російський боксер Максим Дадашем помер в лікарні у США після отриманих у бою 319 ударів. Ще один російський боксер, 36-річний Артьом Ігнатьєв рапотово помер на батьківщині.
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