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    Ще один боксер помер після бою (відео)

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    Уго Сантільян&nbsp; - Ще один боксер помер після бою (відео)
    Уго Сантільян 
    Yahoo Deportes

    Аргентинський боксер Уго Сантільян помер від отриманих травм

    23-річний аргентинський боксер Уго Сантільян помер від травм, які отримав у поєдинку проти чемпіона Уругваю Едуардо Абреу.

    10-раундовий поєдинок у підсумку завершився внічию, інформує Clarín DEPORTES.

    Сантільян закінчував бій закривавленим. Його одразу доправили до лікарні, де терміново прооперували. Однак після операції в боксера двічі зупинялися серце та дихання, а під ранок він помер.

    Раніше російський боксер Максим Дадашем помер в лікарні у США після отриманих у бою 319 ударів. Ще один російський боксер, 36-річний Артьом Ігнатьєв рапотово помер на батьківщині.  

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